2018年11月20日 04:12 中國時報 盧金足 、 陳淑芬 ／台中報導 ／台中報導

民進黨台中市長候選人林佳龍19日與市議員候選人陳世凱、張家銨在烏大龍展開掃街拜票；晚間到大甲日南慈德宮參加吳敏濟造勢晚會，鞏固海線選票。林佳龍強調，對手凝聚支持者，預期投票率應該會高，從這個角度來看很有危機感，所以喊出「搶救林佳龍，才有進步大台中」，向綠營支持者催票，投票率也將決定這場選舉勝敗。

狂掃海線地區 高喊進步台中

林佳龍馬不停蹄狂掃海線地區，昨日到烏日、大肚、烏龍車隊掃街，支持者拿著旗幟熱情揮舞，爭相與林佳龍握手；也有住在高樓的民眾，特地到陽台上，對著車隊比「2」號手勢力挺。

選戰最後衝刺，林陣營喊出「搶救林佳龍」，林佳龍說，選舉最後的關鍵在雙方投票率高低，「上次在這地區得票5成8！」建設烏大龍、推動烏日副都心及周遭的發展，相信政績民眾看得見，有信心在這個地方開出最好的票。

公布最新影片 回歸核心價值

對於新公布第三支CF《選擇台中》，林佳龍說，選舉就是選賢與能，希望回歸到最核心的價值，進步的台中、認真的巿長，影片回顧他14年前來台中與2005年參選，從沒當巿長到當選巿長，一路走來始終如一。

林佳龍競選選總部發言人林尚賢強調，《選擇台中》代表的是林佳龍認真努力的精神，喚起曾支持林佳龍市民的回憶，持續支持認真努力的林佳龍。

(中國時報)