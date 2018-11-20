黃敏惠邀小馬哥 涂醒哲找堅弟助陣

2018年11月20日 04:12 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

國民黨嘉義市長候選人黃敏惠（前左）提出打造嘉義品牌商機，前總統馬英九（前右）與青年朋友支持。（廖素慧攝）

無黨籍嘉義市長候選人蕭淑麗（右）到民間公司企業拜票。（廖素慧翻攝）

選舉倒數第6天，嘉義市長選情緊繃，19日前總統馬英九第6度陪國民黨市長候選人黃敏惠到各大寺廟拜票，並推許她規畫的拚經濟政見。

爭取連任的民進黨市長候選人涂醒哲由同樣尋求連任的新竹市長林智堅陪同掃街拜票。另外，無黨籍市長候選人蕭淑麗則到民間企業拜票。

黃敏惠發布《未來嘉義市》的形象宣傳影片，以「100大品牌拼經濟，100種幸福在嘉義」為主題，鼓勵北漂青年返鄉投票，黃敏惠說，用經濟讓嘉義市再次升格，打造嘉義市為西部新都心，她將招商引進各大品牌創造商機，讓錢財流進來，人才留下來，磁吸青年返鄉。

前總統馬英九第6度陪黃敏惠拜票，到佛光山圓福寺、朝天宮、玉皇宮等寺廟禮佛參拜，他推許黃敏惠是認真、有擔當的市長人選，疾呼國民黨團結再團結，才能打贏這場選戰。

立委費鴻泰及陳鎮湘、吳斯懷、胡台虎3位將軍陪黃敏惠到經國新城眷村票倉，為黃敏惠固票、催票，費鴻泰語重心長說「目前眷村的氣氛詭譎，大家不要忘記眷村改建最大的功臣是黃敏惠。」

民進黨採取「雙城雙贏」連線戰術，爭取連任的新竹市長林智堅特地來嘉義市，陪同也尋求連任的嘉義市長涂醒哲掃街拜票，新竹市、嘉義市是姊妹市，嘉義火車站是市定古蹟，新竹火車站是國定古蹟，2人參觀嘉義車站前廣場改造後景觀，交流新竹、嘉義車站改造的經驗，互贈禮物，彼此祝福凍蒜。

蕭淑麗以議長身分主持定期會，提出臨時動議案支持「下一代幸福聯盟」所提的「愛家三公投」，即第10、11及12號公投案，獲得大會通過，籲請蔡英文總統及行政院長賴清德表態，隨後她馬不停蹄到民間企業拜票。

(中國時報)