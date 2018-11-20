探看高雄選情 許乃文是指標

2018年11月20日 04:12 中國時報 劉宥廷

霸王韓流打的民進黨東倒西歪，當外界還在議論誰能拉陳其邁一把的同時，卻忽略陳菊推出議員候選人「新六小福」聲勢才是陳能否順利接棒的指標；尤其是，許乃文在前鎮小港深綠鐵票區陷入苦戰，彷彿對應著陳其邁的選情，更攸關花媽在高雄的影響力能否延續，值得觀察。

陳菊2014年不只狂贏對手54萬票，更成為該屆選舉全國得票數最高的縣市首長，民進黨也首次議會過半、高雄完全執政；該場選舉另一亮點，就是陳菊六個子弟兵全壘打，且都在各自選區獲得超高票數，展現花媽強力吸票效應。

時隔4年，原本被認為會是冷灶的高雄選情，國民黨的韓國瑜非典型選戰打法及民進黨中央執政包袱，導致被視為是綠營穩贏的高雄，如今竟呈現告急氛圍，由於陳其邁陣營回防速度過慢，就連深綠票倉選區也出現微妙變化；坊間盛傳綠營在前鎮小港聲勢落後藍營，逼得陳菊不得不南下拉抬輔選。

陳菊先主攻地方議員的選舉造勢，其中，新師弟許乃文壓軸，在在突顯許是陳菊最掛心的關鍵一席；陳菊採取「先壯大小雞，再讓母雞合體小雞，創造更多外溢能量」的攻略，光看深綠的前鎮小港，只要許乃文聲勢起來，陳其邁的支持度也會隨之看漲。

年底九合一大選，民進黨高雄一役，不只是綠營的期中考，更考驗著在高雄經營12年的陳菊，她政治生命與能量的續航力；力求在深綠票倉脫穎而出的陳菊子弟兵許乃文能否當選，將是陳其邁是否可以順利接棒，以及花媽在高雄影響力能否延續的重要指標。

(中國時報)