林右昌打政績牌 謝立功神探陪催票

基隆市長林右昌跨區為台北市議員江志銘站台掃街。（陳燕珩攝）

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中國時報
╱綜合報導

民進黨基隆市長林右昌19日上午出席「9大身心障礙協會力挺林右昌連任後援會」，席間強打政績牌，強調他上任3年多以來，重大建設不斷，財政卻沒有因此惡化，不僅減債28億元，向中央爭取的補助也沒少。而國民黨基隆市長候選人謝立功則邀請到同黨新北市長候選人侯友宜，陪同掃街拜票。

林右昌表示，他上任至今，不但開源也節流，3年共減債28.52億元，負債自2014年的124.29億元至2017年時降為95.77億元，負債比率從60年來最高的47.36％，降為39.33％，讓市府財政等級從原來倒數的第4級攀升到中段班的第3級，同時間爭取到的中央補助款還大幅增加。

林右昌自信地表示，身為基隆市的大家長，就像「持家」一樣，每天都要煩惱柴米油鹽醬醋茶，東省西省、節省開銷，因此他執政3年多來，透過行政能力去節省開支，連市庫要支出的利息錢都大幅下降，甚至還向中央爭取逾百億的預算，這是過去政府做不到的事。

隨後，林右昌下午也馬不停蹄跨區到台北市，為同黨北市議員江志銘、許家蓓站台。林右昌強調，愈是艱困的時候，黨內同志更要彼此協助，這是大家的責任。

另一方面，謝立功則專攻暖暖區，從上午到下午都在暖暖進行掃街拜票，除了邀請到國民黨立委江啟臣站台外，下午5時許還與侯友宜一起在安樂區進行車隊的掃街拜票，希望透過「北神探」的魅力，催出藍營選票。

(中國時報)

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