蘇瞎掰半夜搶公托 社局打臉

2018年11月20日 04:12 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

蘇貞昌選舉期間曾批評新北市長朱立倫的公托政策跳票，讓許多家長半夜排隊排公托抽籤，直言「換人做比較快」；新北市府反擊，「老縣長時期根本沒有公共托育」，朱上任後至今公共托育合作聯盟合計178家，共可收托1萬4330人，不僅六都第一，也遠超過市府原來設定70家公共托育中心、收托3500人的目標。

新北市社會局統計，新北市2011年全國首創第一家汐止忠厚公共托育中心，至今共完成設置58處公托中心，可收托3390名0至2歲嬰幼兒，遠超過其他五都總合的2625人。

2017年起，擴大公共托育合作聯盟，將私立托嬰中心和居家托育人員（保母）納入，至今有120家私托加入，可收托4572人，有3184位保母加入，每位保母以平均收托2名計，總計公共托育合作聯盟可收托1萬4330人，稱霸六都。

社會局長張錦麗表示，蘇貞昌縣長時代根本沒有公共托育，完全是在新北市的開創和帶動下，從無到有，逐漸建立品牌和口碑，全國各縣市政府甚至離島都來取經，連許多國外專家學者和對岸也紛紛組團來考察，新北市不藏私，提供各項成功經驗和操作手冊供參考。

張錦麗說，家長報名公托有一周充分時間，根本沒有半夜排隊抽籤的情形，「老縣長是半夜看到什麼呢？」

張錦麗強調，看見問題、面對問題、解決問題，是政府應該要扮演的角色，少子化是台灣面臨的重要課題，朱立倫提出「歡喜生、快樂養」對策，推動公共托育政策，分擔父母親養兒育女的壓力，蘇老縣長任內不推動，與其無的放矢批評，不如提出更好的解決之道。

(中國時報)