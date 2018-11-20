苗縣長政見發表 雙徐再互轟

2018年11月20日 04:12 中國時報 何冠嫻、巫靜婷／苗栗報導

以無黨籍參選的苗栗縣長候選人徐定禎，19日也準備手板應戰。（何冠嫻攝）

選戰進入倒數，尋求連任的苗栗縣長徐耀昌與對手徐定禎先後搶占通苑選票，徐耀昌18日有親民黨主席宋楚瑜站台，徐定禎19日則有行政院長賴清德加持。雙徐昨在電視政見發表會上，唇槍舌戰互批對方任內政績，炮火四射。

苗栗縣長候選人公辦電視政見發表會第二場19日登場，上台順序仍是徐耀昌、徐定禎、黃玉燕，朱泰平依舊未參加，3人各自抽完籤便離開會場，彼此未握手合影，更無任何互動，煙硝味瀰漫現場。

徐耀昌一上台便炮轟徐定禎在市長任內政績乏善可陳，他說徐定禎聲稱頭份市公所從負債6000萬元到現今的結餘3億多元，實際上結餘大部分是縣府出售舊頭份國中土地分配到的價金，且頭份市公所累計餘絀只有1.17億元，直指徐定禎在玩數字遊戲。

此外，徐耀昌說明，上任後縣府財政一度被評為腦死狀態，但經開源節流，任內便將債務減少38億元，認為徐定禎開出的「十大承諾」，1年總計需30多億元，會再次將苗栗財政送入加護病房。

徐定禎反擊，擔任頭份市長任內便將人民納稅錢視如己出，把錢花在刀口上，因此才能在第1任結餘1億多元、第2任3億多元。他也批徐耀昌任內的財政，皆以刪減社福及教育等經費還債，強調苗栗縣民的福利不能和鄰近縣市差太多。

徐定禎指出，若順利當選，行政院長賴清德也允諾，將全力支持免費營養午餐等十大承諾的落實。他還強調，自己任內便要求行政團隊依法行政，徐耀昌縣長任內卻人事紅包傳言不斷，且廢土案的官司纏身，他又如何有心縣政？

徐耀昌回應，廢土案的延宕是因為法官不斷更換，也未找到具體事證，盼事件能早日釐清還他清白，強調自己絕對沒有貪汙。

(中國時報)