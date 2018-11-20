聚焦減債觀光 林洪針鋒相對

南投縣長選舉電視政見會前，林明溱（右）與洪國浩握手致意，先禮後兵。（廖志晃攝）

友善列印
中國時報
／南投報導

南投縣長選舉19日舉行第2場公辦政見會，縣府減債、觀光和草屯手工藝智慧園區開發成論述焦點。尋求連任的林明溱說他讓老人乘車每月1000元，還可到台北旅遊，競選對手卻反對？洪國浩反駁那不是事實，因好的政策他都會延續。

率先發表政見的林明溱，拿出民進黨日前發送的文宣，抨擊文宣內容不實；強調縣府邀請銅梁火龍到南投表演不花一毛錢，對於本土表演團體都付費邀請，怎會苦哈哈？

林明溱說，貓羅溪情人橋最近就會竣工啟用，縣府還研議在會展中心設置觀光夜市。縣府擴大老人乘車功能，讓老人家乘公車到台北、基隆遊玩，競選對手竟然反對？

林明溱說，他當縣長為縣庫減債53億多元，並已規畫推動福興溫泉等5大園區開發案；草屯手工業智慧園區可創造2000個就業機會及20億元縣庫收入。

洪國浩指出，據縣府2017年總決算書，縣府財政缺口達180億元；其間借60億元調度，縣府究竟欠多少錢？應向人民說清楚！

洪國浩並質疑情人橋未驗收就通行，發包時4600萬元，後來不知又追加多少錢？鄰近就有綠美橋，為何還要多建一座橋？

針對草屯鎮手工藝智慧園區開發案，洪國浩說當地是斷層帶，而且是文教區，如果開發為工業區將帶來空氣汙染及交通問題。

(中國時報)

苗縣長政見發表 雙徐再互轟 雲林縣長選舉 3選將衝刺

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。