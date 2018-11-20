聚焦減債觀光 林洪針鋒相對

2018年11月20日 04:12 中國時報 廖志晃 ／南投報導 ／南投報導

南投縣長選舉19日舉行第2場公辦政見會，縣府減債、觀光和草屯手工藝智慧園區開發成論述焦點。尋求連任的林明溱說他讓老人乘車每月1000元，還可到台北旅遊，競選對手卻反對？洪國浩反駁那不是事實，因好的政策他都會延續。

率先發表政見的林明溱，拿出民進黨日前發送的文宣，抨擊文宣內容不實；強調縣府邀請銅梁火龍到南投表演不花一毛錢，對於本土表演團體都付費邀請，怎會苦哈哈？

林明溱說，貓羅溪情人橋最近就會竣工啟用，縣府還研議在會展中心設置觀光夜市。縣府擴大老人乘車功能，讓老人家乘公車到台北、基隆遊玩，競選對手竟然反對？

林明溱說，他當縣長為縣庫減債53億多元，並已規畫推動福興溫泉等5大園區開發案；草屯手工業智慧園區可創造2000個就業機會及20億元縣庫收入。

洪國浩指出，據縣府2017年總決算書，縣府財政缺口達180億元；其間借60億元調度，縣府究竟欠多少錢？應向人民說清楚！

洪國浩並質疑情人橋未驗收就通行，發包時4600萬元，後來不知又追加多少錢？鄰近就有綠美橋，為何還要多建一座橋？

針對草屯鎮手工藝智慧園區開發案，洪國浩說當地是斷層帶，而且是文教區，如果開發為工業區將帶來空氣汙染及交通問題。

(中國時報)