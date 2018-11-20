雲林縣長選舉 3選將衝刺

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中國時報
／雲林報導

選戰進入緊鑼密鼓階段，雲林縣長候選人張麗善、李進勇、王麗萍19日持續催票，張麗善成立客家後援會，李進勇出席科技工業區竹圍子至石榴班區主要聯外幹道通車典禮，王麗萍到雲林縣選委會抗議舉發對手張麗善、李進勇違法插旗未獲重視，選委會表示會請環保單位處理。

張麗善除了在古坑鄉、林內鄉掃街拜票外，也成立客家後援會，會長廖銓基帶領客家四縣大老彭瑞昌、崙背鄉長候選人李合同等以客語高喊「張麗善凍蒜！」

張麗善表示，雲林的詔安客有別於苗栗、新竹等地區客家人，是具有特色的文化族群，她當選後會舉辦國際詔安客家文化節，把雲林打造成海外詔安客家人共同的家，並檢視、增加雲林客家事務預算後，發放客語認證通過獎金。

雲林科技工業區竹圍子至石榴班區主要聯外幹道通車，李進勇與經濟部工業局副局長游振偉等剪綵，李特別感謝立委劉建國協助爭取闢建，使大北勢區及竹圍子區與斗六工業區連結，擴大產業群聚效應。

王麗萍偕虎尾鎮長候選人陳威成、雲林縣第3選區議員候選人蔣尹瑄等，向雲林縣選委會抗議。王麗萍指出，依據《選罷法》規定，路口10公尺內禁止設立旗幟與看板，違者經舉發每次罰10萬至100萬元，她號召志工檢視全縣各路口，發現單是虎尾鎮內就多達100多處被候選人違法插旗及架看板，李進勇與張麗善都帶頭違法，向中選會及雲林縣選委會檢舉，卻毫無下文，要求3天內回覆。

雲林縣選委會總幹事許木山受理王的檢舉，表示會依法報請環保單位處理，但強調從受理到認定有無違法有一定流程，無法3天回覆。王麗萍指處理完選舉早就結束，雲林縣選委會根本在推拖。

(中國時報)

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