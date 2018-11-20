屏縣議員候選人 僅3成到場

2018年11月20日 04:12 中國時報 潘建志 ／屏東報導 ／屏東報導

屏東縣電視公辦政見會全部結束，相關影片已上傳至地方電視台及Youtube平台播放，讓選民觀看了解候選人的政見。縣長政見會舉辦2場，3名候選人均到場參與；議員政見會舉辦1場，99名候選人中僅28人參加，比例約3成。

第1選區19人有8人參加，唐玉琴、蘇義峰、蔣月惠、李世斌、劉振隆、鍾明輝、方一祥、黃昌源；第2選區13人僅陳明達1人；第3選區16人僅李世淦、洪明江2人；第4選區10人僅李曜丞1人；第5選區6人均未參加；第6選區6人僅曾瓊慧1人。

第7選區2人都未到；第8選區3人有潘簡春樹、潘世杰2人；第9選區2人均未到；第10選區高惠芬、陸月嬌2人都到；第11、12選區3人未到；第13選區2人僅戴文柱1人。

第14選區6人有孔朝、李紀財、張元鑫、徐梅英4人；第15選區5人有詹德行、蔡天成、賴源均3人；第16選區4人有賴天賜、李美惠、杜仁勇3人；99名候選人中僅28人參加。

有候選人表示，政見都已陳列在文宣上，平日拜票也已向選民宣傳，不用特別靠公辦政見會。

以公務人員身分首次參選第4選區的李曜丞表示，之前在台北服務時，公辦政見非常重要，候選人和選民都相當重視，沒想到在屏東參與度並不高，很不可思議。

有網友表示，這種參與度，可見許多候選人完全沒把選民放在眼裡，「要有多傲慢，才會不想去？」也有網友表示，了解候選人不完全要透過政見會，很多方式都可以。

(中國時報)