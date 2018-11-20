增加競爭力 蘇恆主張台北兩岸通

2018年11月20日 04:11 中國時報 林縉明 、 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

台北市中山大同區議員候選人政見發表會19日舉行，針對兩岸情勢僵局陸客銳減、經濟合作倒退以及面對高齡化社會等議題，新黨蘇恆提出「台北兩岸通、經濟創高峰」、閒置中小學教室推動日照、推動科技智慧城市、訂定寵物專法及追蹤流浪動物等4大政見，盼翻轉舊思維，為北市議會帶來新氣象。

北市中山大同議員參選人數大爆炸，形成18人搶8席，面對選情緊繃，候選人把握昨政見發表機會，蘇恆指出，台灣低薪、經濟環境不佳是首要改善的問題，北市應加強與大陸城市經濟、文化等層面交流，增加台北市競爭力。

此外，蔡政府上台後陸客不來，夜市人潮大不如前，攤商叫苦連天，蘇恆說，中山大同區有5個夜市，夜市文化對地方發展重要，希望爭取台北特色夜市和對岸締結姊妹夜市，成為陸客來台觀光必逛夜市，振興觀光產業發展。

因應高齡化社會來臨，蘇恆提出利用閒置教室做日照中心，鼓勵年長者走出戶外活動；推動智慧科技城市也是重點之一，透過大數據分析、共享平台解決塞車及停車問題。蘇恆也關心生命教育，盼訂定寵物專法，並建立流浪動物追蹤制度，建立友善的寵物環境。

爭取連任的顏若芳則細數任內為地方爭取的建設，包括大同388號公園完工，將建成圓環「蚊子館」拆除變綠地，推動建成大樓改建，未來將做社福大樓，提供托嬰、托幼和老人日照等服務，另外推動廢除公園罐頭式遊具，改做共融式遊樂場，讓0到99歲市民都能友善使用。

(中國時報)