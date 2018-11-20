增加競爭力 蘇恆主張台北兩岸通

新黨台北市中山大同區議員候選人蘇恆昨於政見發表會提出台北兩岸經濟通，希望推動兩岸城市交流帶動台北觀光、經濟發展。（林縉明攝）

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中國時報
／台北報導

台北市中山大同區議員候選人政見發表會19日舉行，針對兩岸情勢僵局陸客銳減、經濟合作倒退以及面對高齡化社會等議題，新黨蘇恆提出「台北兩岸通、經濟創高峰」、閒置中小學教室推動日照、推動科技智慧城市、訂定寵物專法及追蹤流浪動物等4大政見，盼翻轉舊思維，為北市議會帶來新氣象。

北市中山大同議員參選人數大爆炸，形成18人搶8席，面對選情緊繃，候選人把握昨政見發表機會，蘇恆指出，台灣低薪、經濟環境不佳是首要改善的問題，北市應加強與大陸城市經濟、文化等層面交流，增加台北市競爭力。

此外，蔡政府上台後陸客不來，夜市人潮大不如前，攤商叫苦連天，蘇恆說，中山大同區有5個夜市，夜市文化對地方發展重要，希望爭取台北特色夜市和對岸締結姊妹夜市，成為陸客來台觀光必逛夜市，振興觀光產業發展。

因應高齡化社會來臨，蘇恆提出利用閒置教室做日照中心，鼓勵年長者走出戶外活動；推動智慧科技城市也是重點之一，透過大數據分析、共享平台解決塞車及停車問題。蘇恆也關心生命教育，盼訂定寵物專法，並建立流浪動物追蹤制度，建立友善的寵物環境。

爭取連任的顏若芳則細數任內為地方爭取的建設，包括大同388號公園完工，將建成圓環「蚊子館」拆除變綠地，推動建成大樓改建，未來將做社福大樓，提供托嬰、托幼和老人日照等服務，另外推動廢除公園罐頭式遊具，改做共融式遊樂場，讓0到99歲市民都能友善使用。

(中國時報)

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