林喊告網友 謝文進轟欲蓋彌彰

2018年11月20日 04:12 中國時報 羅浚濱／竹市報導

新竹市長候選人謝文進陣營19日以市警局新聞資料和媒體報導，指林智堅申請22和23日封閉道路遊行，林被網友指摘後撤新聞稿，以直播及開記者會稱只有23日遊行，新聞稿被變造並揚言要告網友，根本是「欲蓋彌彰」、「說謊市長」。市府表示，尊重權責機關市警局依法規處理。

謝陣營執行總幹事賴誌祥，在市府城市行銷處網站，發現民進黨市黨部申請22、23兩天從早上7點到晚上9點，在城隍廟前龍鯉魚水池小廣場舉辦選前造勢遊行，直指林智堅還能掩飾嗎？林智堅直播打臉市警局新聞稿，市長與市警局長哪個在說謊？

賴誌祥質疑林智堅還未成為正式候選人前，為何可以使用總部名義申請公園綠地及道路做為集會遊行？是申請一天還是兩天遊行？為何半夜要撤回新聞稿？要求市警局公布真相。

謝總部主任委員李宏生指出，林智堅兩天遊行訊息15日被網友揭露，市警局媒體群組回收新聞稿，林當天深夜直播硬拗說「只有申請23號下午5點到晚上10點」，次日再開記者會稱新聞資料被變造，揚言提告網友。

謝陣營比對網友訊息與新聞稿一模一樣，只是後面加註「向市民報告」的提醒，沒有改變市警局新聞稿內容。李宏生批林智堅以提告放煙幕彈，模糊真相，掩蓋說謊的事實，欲蓋彌彰。

(中國時報)