韓徵500禿頭 蔡武宏秒＋1

2018年11月20日 04:12 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

國民黨高雄市長候選人韓國瑜日前在鳳山造勢晚會，公開誠徵500名禿子在選前之夜，一同陪他進場照亮高雄，目前破百人爭相報名，更有人不惜想理大光頭參與，而鎮港區議員候選人蔡武宏也響應活動，自告奮勇「+1」，喊出「兩個光頭拚經濟」。

蔡武宏自嘲頭頂閃閃發光與韓國瑜一樣，他認為，韓總的確創造話題、引領風潮的行銷高手，他的名言「禿子跟著月亮走，我們跟著禿子走」，成為此次選戰最夯一句流行語，更有人把這句話印在T恤、做成貼紙及其他周邊商品引發熱賣，印證韓流魅力無法擋。

蔡武宏表示，自始自終全力力挺韓國瑜，也喊出「禿子跟著月亮走，兩個光頭拚經濟」、「玩命光頭拚經濟，點亮鎮港，照亮高雄」等口號，韓總擁有「超級業務員」功力，相信一定是最稱職高雄CEO，一定能達成「東西賣得出去，人進得來，高雄發大財」目標。

他指出，自己在拚經濟上，主張儘速完成大林蒲遷村、重新啟動高雄港自由經貿特區計畫，並全力爭取恢復陸客前進高雄觀光，活絡特色商圈及觀光夜市，重振庶民經濟，打造高雄成為好賺吃城市。

蔡武宏對韓國瑜發出「禿子募集令」感到非常振奮，他表示，選前之夜一定加入禿頭大隊行列，和韓國瑜同心協力，跟著「全民拚經濟」的月亮走，一起點亮鎮港、照亮高雄。

(中國時報)