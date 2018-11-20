2018年11月20日 04:12 中國時報 李萬吉（作者為康軒文教集團董事長）

這幾年經常看到談論人類工作被機器人取代的議題，隨著AI、物聯網、大數據等科技的快速發展，越來越多研究提出警告，將有非常高比例的現有工作會消失。兩年前英國牛津大學教授指出，未來20年之內美國約有47％的工作極可能被機器人取代，前陣子麥肯錫全球研究所也推斷，2030年將有八億人的工作被自動化取代，看到這樣的數字，難免為我們下一代感到憂心。

所幸研究也指出，仍有相當多數的工作，至少在短期內不容易消失，而這些工作多半是強調人際互動、創意、需要適應細微差異，或是能因應不可預見的變化，也就是說，越是制式有系統的工作，將越容易被科技替代。

因為這個明顯的趨勢，許多先進國家早已從教育著手，無論是改變課程與教學方法，或是運用新的學習科技，就是要盡早為孩子建構能因應快速變遷的能力。台灣的十二年國教新課綱也搭上這波浪潮，希望建立更適性的素養導向學習。

問題是，家長們準備好接受這樣的改變嗎？學校老師們準備好執行這樣的改變嗎？顯然，目前的答案也是讓人憂心的。面對改變的趨勢，許多家長關心的是會不會影響孩子的考試成績，而非如何讓孩子學習探索自己？許多老師在意的是影響課程進度，而不是如何培養素養導向教學的能力？

家長常希望孩子別輸在起跑點上，偏偏對於改變這件事，多數家長卻喜歡以靜制動，先等別人成功再說，但孩子的青春有多少年可以等？四十年來光纖傳輸的速度已提高了超過180萬倍，很多以前總認為是不可能的科幻也一一實現，然而多數家長仍用過去二三十年的經驗，在思考孩子未來十年的學習，這恐怕才是教育現場改變最大的阻力！

(中國時報)