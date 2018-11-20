綠營配票 藍營嗆開民主倒車

民進黨市議員第三選區祭出配票政策，力求全壘打，圖為該選區市議員候選人高閔琳（後排左三）、陳政聞（後排右三）18日陪同民進黨高雄市長候選人陳其邁出席造勢大會。（林瑞益攝）

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中國時報
／高雄報導

韓流打得綠營議員選戰吃緊，民進黨高雄市黨部19日宣布第三選區包括岡山、梓官、彌陀、永安、橋頭、燕巢的市議員啟動配票機制，要讓3席議員全上，對此，國民黨議員候選人方信淵等痛批開民主倒車。

高雄市黨部呼籲，支持者出生月份1、2、3、4者票投陳政聞；出生月份5、6、7、8者票投黃秋；9、10、11、12月份投高閔琳。

民進黨高雄市黨部主委趙文男表示，第三選區民進黨候選人早有聯合競選共識，本屆該黨在這區當選3席，若配票得宜，將可3席全上。

陳政聞說，此舉可以保全3席，目前不是個人主義的時候，大家要團結，提升民進黨高雄市長候選人陳其邁的選情，在18日的岡山挺其邁活動，他已經看到基層的熱情，他非常有把握可以全壘打。

高閔琳認為，相較於高雄市其他選區，第三選區較為穩定，希望在此策略下，能夠力保3席，並讓市議員席次過半。

國民黨市議員候選人方信淵、宋立彬都說，這違反民主選舉程序，民進黨在搭回頭車，且現今資訊發達，選民自主性高，會看候選人對地方的貢獻、選民服務及所提出的政見，不太容易被配票來影響投票意向。

同黨市議員候選人陸淑美說，配票要看選民意願，配票配得動嗎？她認為民進黨在推動配票時不會這麼順利，任何候選人都想要多拿一點票，這政策不可能成功。

(中國時報)

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