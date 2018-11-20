張麗善端牛肉 拚翻轉雲林

雲林縣長候選人張麗善（右）把推動雲林縣麥寮工業港改制為國際商港列為重要政見。（許素惠攝）

友善列印
中國時報
／雲林報導

國民黨雲林縣長候選人張麗善為了翻轉雲林又老又窮的現況，端出了政見牛肉，包括冷鏈物流加工園區、推動麥寮港改制雲林國際商港、成立創客基地、虎尾高鐵特定區開發等重大建設，希望提升雲林幸福感。

張麗善指出，雲林有許多重大建設如雲林高鐵站、台大醫院虎尾校區、湖山水庫等，從交通、醫療到農業，都是她哥哥前雲林縣長張榮味努力的成果，但是，縣政交到民進黨手上卻乏善可陳。

張麗善說，根據天下雜誌調查，李進勇執政雲林2016、2017年城市競爭力評比都最後一名，雲林面臨沒有就業機會，導致年輕人出走，農村只剩老人的重大困境，令人覺得心酸又不滿，她決心要翻轉雲林，創造眾多就業機會，吸引年輕人回鄉工作，就近可以照顧老人家，力推三代同堂，和樂無比。

李進勇競選總部發言人張凱傑表示，雲林窮困是因張榮味涉入焚化爐弊案，導致縣庫失血36億元，張麗善竟回頭批評家鄉，根本是非顛倒，2017年雲林縣為經濟力成長幅度增進的佼佼者，張卻一直蒙蔽雙眼唱衰雲林，請張高抬貴手別再侮辱美麗的家鄉。

張麗善強調，她提出的多項政見中，以推動麥寮工業港改制為雲林國際商港最重要，麥寮港如果改制，雲林直接受益，產業結構可以趁機升級、轉型，而產業升級轉型能為雲林創造更多的就業機會，人口外流就能迎刃而解，可以把最新鮮優質的農產品在最短時間銷往國際，不必再運到台中或高雄，衍生出的周邊產業，至少創造上萬就業機會沒問題。

(中國時報)

開票作業 晚上12時前完成 不斷自我超越的運動城市

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。