張麗善端牛肉 拚翻轉雲林

2018年11月20日 04:12 中國時報 許素惠 ／雲林報導 ／雲林報導

國民黨雲林縣長候選人張麗善為了翻轉雲林又老又窮的現況，端出了政見牛肉，包括冷鏈物流加工園區、推動麥寮港改制雲林國際商港、成立創客基地、虎尾高鐵特定區開發等重大建設，希望提升雲林幸福感。

張麗善指出，雲林有許多重大建設如雲林高鐵站、台大醫院虎尾校區、湖山水庫等，從交通、醫療到農業，都是她哥哥前雲林縣長張榮味努力的成果，但是，縣政交到民進黨手上卻乏善可陳。

張麗善說，根據天下雜誌調查，李進勇執政雲林2016、2017年城市競爭力評比都最後一名，雲林面臨沒有就業機會，導致年輕人出走，農村只剩老人的重大困境，令人覺得心酸又不滿，她決心要翻轉雲林，創造眾多就業機會，吸引年輕人回鄉工作，就近可以照顧老人家，力推三代同堂，和樂無比。

李進勇競選總部發言人張凱傑表示，雲林窮困是因張榮味涉入焚化爐弊案，導致縣庫失血36億元，張麗善竟回頭批評家鄉，根本是非顛倒，2017年雲林縣為經濟力成長幅度增進的佼佼者，張卻一直蒙蔽雙眼唱衰雲林，請張高抬貴手別再侮辱美麗的家鄉。

張麗善強調，她提出的多項政見中，以推動麥寮工業港改制為雲林國際商港最重要，麥寮港如果改制，雲林直接受益，產業結構可以趁機升級、轉型，而產業升級轉型能為雲林創造更多的就業機會，人口外流就能迎刃而解，可以把最新鮮優質的農產品在最短時間銷往國際，不必再運到台中或高雄，衍生出的周邊產業，至少創造上萬就業機會沒問題。

(中國時報)