不斷自我超越的運動城市

2018年11月20日 04:12 中國時報 黃健庭

11月台東精彩賽事不斷，簡直可以「crazy November 」來形容。

11月10日剛過午夜12點，鹿野高台人聲鼎沸，前所未見。近幾年在國外非常風行的「Hood to Coast 山海長征人車接力賽」，首度在台東舉辦，吸引美、英、中國、新加坡及本地等170隊、近千人參加。選手5人一隊，1人跑、4人在車上，接力完成170.6公里賽程，是個強調團隊精神的極限運動。

上周末，Challenge Family在台東辦理「2018 Asia Pacific The Championship」，是台灣有史以來第一場鐵人三項亞太錦標賽，亞太區15國750位頂尖好手匯聚台東，奮力爭取高額獎金、亞太冠軍頭銜和2019世界錦標賽資格。一個城市要爭取舉辦亞太賽，必須提出完整計畫並達到年度評分，台東僅6年就取得資格，實屬不易。賽前選手一起注視國旗、唱國歌，是台東的驕傲，也是台灣鐵人賽事重要里程碑。

接著下周全球衝浪界盛事、2018台灣國際衝浪公開賽即將登場。台東金樽繼2017首次由世界衝浪聯盟(WSL)選定為「世界衝浪長板總冠軍賽」的比賽場地後，今年更提高原分站積分賽事等級，加碼「世界青少年衝浪總冠軍賽」，創下WSL單一賽事辦理「雙世界總冠軍賽」的紀錄。連續8年的台灣國際衝浪公開賽是國內等級最高、規模最大、獎金最多的職業衝浪賽事，精采可期。

擔任縣長以來，我運用台東的自然環境優勢，以創新和創意成功推展國際運動觀光。除了以熱氣球和衝浪著稱，台東海岸線和縱谷優美景色，更成了鐵人三項勝地，許多國際選手對台東賽道場域和人文風情都極為喜愛，讚不絕口。「陸海空3D運動天堂」的美譽讓台東嶄露頭角，已是名符其實的國際運動競賽城市。

(中國時報)