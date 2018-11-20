不滿綠營抹黑 林姿妙嗆告

2018年11月20日 04:11 中國時報 李忠一 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

民進黨宜蘭縣長候選人陳歐珀競選總部19日舉辦記者會，指國民黨林姿妙的政商關係複雜，籲縣民不要選「砂石縣長」，若他們有抹黑「願退出選舉！」對此，林姿妙不甘對手一再抹黑，決定不再沉默，將委請律師對陳歐珀、民進黨宜蘭縣黨部提出意圖使人不當選告訴。

批陳打壓合法礦業

林姿妙強調，他們並沒有經營砂石，籲對手不要再不實指控；林務局、礦務局、縣府都稱是合法，但到了選舉就栽贓抹黑，指對手是胡亂放話，不過鄉親的眼睛是雪亮的。

林姿妙反批陳歐珀要開記者會，卻不親自出面，她也延續前一天的政見會，再批陳歐珀右手以立委職權打壓合法礦業，左手拿政治獻金，指陳歐珀還傷害她的子女，因此將委請律師提告。

林姿妙競選總部表示，過去他們選擇不回擊、不口出惡言，是本著宜蘭人的純厚良善的本質，林姿妙本著與人為善、不與人為惡的修為，為的是為下一代做出良好的典範。

請陳本人出來面對

林姿妙競選總部表示，選舉的過程候選人接受選民的檢驗是理所當然，但有些人故意製造謠言，對手一直以來將合法經營的業者，硬要抹黑成濫採，硬以泛政治化手法操作，抹黑、抹紅等選舉奧步，林姿妙不會再沉默。

對於民進黨向她叫陣「退出選舉」，林姿妙競選總部回應，說要退出選舉的重要議題，為什麼不是陳歐珀立委本人？請陳歐珀立委不要龜縮，自己出來面對。

(中國時報)