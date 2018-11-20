從投開始 民政局催票超有哏

2018年11月20日 04:12 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

選戰倒數計時，新北市民政局繼「選舉倒數，出來投票」系列美女貼圖後，19日再推《從投開始》短片，影片模仿電影《與神同行》，敘述凡人在陽世不投票，讓好人無法出頭，被「顏王」審判受懲罰，另類催票神劇情，引發網友熱議「超有哏」。

同事發想 劇情詼諧有趣

民政局先前推出的投票倒數貼圖，以甜美、可愛笑容及選舉倒數天數的手勢，獲得熱烈迴響，民眾都對當天會看到哪位倒數美女感到十分期待，轉貼率及詢問度也很高。

這次加碼推出的《從投開始》短片，從腳本構思、梳化、拍攝到後製，都是由民政局同事發想，希望大家看了能化成實際行動出來投票，讓一切美好從「投」開始。

江俊霆說，為讓影片更有臨場感，片子還特別到有陰曹地府的石門金剛宮拍攝，劇中陰間三使者帶亡者「王貴仁」接受「顏王」審判，細數生前功過，即使貴仁生前扶老太太過馬路6000次、撿垃圾3萬次、捐血1500次，但因投票0次讓好人無法出頭，最終還是功不及過被懲罰。

片尾也不忘提醒大家「有投有保庇」，詼諧有趣的劇情，已經在網路不斷被討論與分享。

王騰輝跪50次 演活跪人

片中飾演「貴仁」的王騰輝為了效果，跪了不下50次，演活了「跪人」；擁有律師資格的黃莉軒說，沒想到第一次進審判庭竟是陰間審判，今年是她首次有新北市選民資格，會好好把握手中一票。

江俊霆提醒，24日上午8點至下午4點，記得攜帶國民身分證、印章及投票通知要單，至戶籍地投開票所投下神聖的一票，讓好人出頭天，讓社會更美好。

(中國時報)