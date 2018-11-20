2018年11月20日 04:12 中國時報 賴佑維 、 呂筱蟬 、 葉臻 ／桃園報導 ／桃園報導

國民黨中壢區市議員候選人梁為超，喊出告急牌。（呂筱蟬翻攝）

選舉進入最後倒數，中壢、平鎮不少候選人喊告急，街頭上四處可見「危險、搶救、告急」看板，候選人們希望在最後關頭爭取選民支持，也因為太多人打搶救牌，也有選民打趣說：「所以誰在安全名單？」

梁為超危機意識最高

24日投票日即將來到，中壢區市議員選戰，競爭激烈氣氛有詭譎，21位候選人要搶11席次，國民黨面對黨內的人氣王魯明哲、議長邱奕勝，其他人人喊出搶救牌，尤其現任議員梁為超，面對無黨籍候選人謝美英搶攻眷村、中間選民票源，危機意識最高，頻頻與市長候選人陳學聖開記者會、造勢晚會等，用盡全力鞏固基本盤。

另一國民黨候選人吳嘉和，也喊出告急牌，他表示選情仍然很危險，仍然要靠勤懇贏得選民信賴。平鎮區包含陳萬得、黃敬平、王燕惠、楊家俍等都喊告急，呼籲選民集中選票。

八德區現任3女將在最後卯足全力，國民黨籍候選人劉茂群19日一早6點就身穿國旗裝做好全身打扮，在路邊唱著國歌替來往市民加油打氣，同黨呂淑貞也是一大清早就開始拜票。民進黨籍呂林小鳳推動的幾項建設陸續完工，最後一周熱度提到滿點。

劉茂群著國旗裝拜票

劉茂群19日清晨6點多就在八德區與民眾打招呼，不但身穿國旗裝，手中揮著國旗，口中也唱著國歌。劉茂群表示，這一次的選舉每天面對很多的流言蜚語，她是一個很認真的人，個性也很急，被這麼多的謠言抹黑，說實話內心覺得難過，感謝有很多人鼓勵她支持她，給了她力量。

(中國時報)