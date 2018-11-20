魏車隊掃街 王千人挺美 黃左右開弓

2018年11月20日 04:12 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

民進黨候選人魏明谷19日參加「洋仔厝溪堤岸道路第二標南北岸工程」說明，展現效率。（吳敏菁攝）

無黨彰化縣長候選人黃文玲炮打藍、綠，痛批吳敦義大男人沙文主義，說出汙衊女性言論，蔡英文說換人執政建設就沒了！藍綠都在惡鬥。（吳敏菁攝）

選戰倒數第5天，彰化縣長魏明谷拚連任車隊掃街，沿途支持者紛豎起大拇指高呼「一定凍蒜」，晚間鹿港宣布洋仔厝溪堤岸道路最困難、關鍵段已獲交通部核定7.6億元；國民黨候選人王惠美晚間在和美鎮舉辦「千人遊街挺美」，人潮滿滿舉起雙臂高呼勝利。

魏明谷 困難工程有經費

魏明谷車隊昨在鹿港、秀水和福興鄉鎮掃街拜票，晚間參加「洋仔厝溪堤岸道路第二標南北岸工程」說明會；指出洋仔厝溪堤岸拓寬，縣府排除萬難都已通車或興建中，只剩緊鄰頂番婆聚落這段，再怎麼難也要將洋仔厝溪串連貫通，得到交通部核定7.6億元。

王惠美 匯聚人龍喊凍蒜

王惠美晚上在大本營和美舉辦「千人讚出來，千人遊街挺美」，大街上人潮匯聚成人龍，熱情高呼「惠美、惠美！凍蒜、凍蒜！」

黃文玲 奮戰不懈打藍綠

黃文玲奮戰不懈炮打藍、綠，痛批吳敦義大男人沙文主義說出汙衊女性言論，豈是鞠躬道歉能了？6都國民黨縣市長候選人緊急切割，王惠美卻不表態？蔡英文說換人執政建設就沒了？藍綠惡鬥搞成政治幫派。

王惠美說，要透過活化土地利用引進彰化產業，國會發還在等彰化市鐵路高架化的資料才能進行審議，改造彰化翻轉命運是彰化鄉親最大共識。魏明谷競總表示，許多重大建設不是已動工，就是開始規畫。反觀王惠美態度反覆，支持「對！就做」彰化不能走回頭路，攜手向前走。

(中國時報)