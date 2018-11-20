嘉市選委會 完成清點公投票

2018年11月20日 04:12 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

嘉義市選委會19日公告第10屆市長選舉人數為21萬2843人、公投案公民投票權人數22萬1553人，選務人員連續2天清點220餘萬張公投票，18日初點公投票挑燈夜戰數到晚上10時許才收攤，20日將印製市長及市議員選票。

今印製市長及議員選票

11月24日公投案有10案，嘉義市有220萬1553張公投選票，市選委會選務人員18、19日連續2天動員「數票」數到手抽筋，只是數的是選票，第1天初點，從上午8時數到深夜10時許，挑燈夜戰數到完，還有1個投開票所的公投票數到近凌晨零時，19日由各投開票所主任管理員及監察員複點。

市選委表示，第10屆市長選舉人數有21萬2843人，第1選區（東區）市議員選舉人數有9萬6647人，第2選舉區（西區）市議員選舉人數有11萬5881人，里長選舉人數有21萬1408人，20日印製市長及市議員選票。

選舉權人40至59歲最多

市選委會表示，選舉權人年齡層以40至49歲最多，約占總選舉權人19.35％，其次為50至59歲，約占19％，三合一選舉及公民投票於24日上午8時至下午4時投票，隨即開票。

因投票日當天嘉義市東、西區戶政事務所人力有限，只處理選舉有關查詢事項，暫停受理預約結婚登記及補換發身分證作業。

(中國時報)