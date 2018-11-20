陳錦錠力爭 員山橋旁建停車場

2018年11月20日 04:12 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

中和區員山橋一帶人口稠密，日後捷運萬大樹林線中和高中站完工後，將湧入更多車潮、人潮，尤其是機車位更加難尋，國民黨新北市議員陳錦錠近2年來積極向市府爭取，未來將在員山橋旁的大排上興建停車場，可提供100個機車停車格。

陳錦錠19日邀集中和區嘉慶里長吳永華、文元里長吳欣怡、新北市政府交通局、水利局及中和區公所前往員山橋會勘，進一步規畫討論停車場位置、出口動線等。

陳錦錠表示，地方里長、里民反映機車停車位不足，擔心日後捷運中和高中站完工後，將湧入更多機車停放在捷運站周圍，約2年前開始向市府爭取，研擬在員山橋旁的大排上設置機車停車場的可行性，最終獲得市府同意編列約1600萬元經費。

「捷運站完工後，機車格需求是可預見的！」陳錦錠說，若等到捷運站完工後才規畫，恐會造成當地停車問題，提早規畫才能確保民眾的生活品質，善用大排上的空間，不僅可以解決尋求用地的困擾，還可適度綠美化，方便又美觀，又不影響大排的排水功用。

吳永華及吳欣怡都對於停車場規畫相當支持，他們表示，感謝陳錦錠協助，讓市府得以重視到市民的真正需求。

參與會勘的交通局承辦人員表示，未來將會由中和區公所負責興建，相關規畫由水利局把關，確保不會影響到防洪、排水等問題，預計工期1年，完工後將可提供足夠的停車格。

(中國時報)