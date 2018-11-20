中市社福政策 議員齊聲按讚

民進黨市議員陳淑華（左起）、翁美春、邱素貞、謝明源、張芬郁、蕭隆澤，肯定市長林佳龍推動多項社會福利政策，讓台中成為宜居城市。（陳世宗翻攝）

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中國時報
／台中報導

台中市人口躍升為台灣第二大城市後，持續成長突破280萬人！市議員翁美春、蕭隆澤、陳淑華、謝明源、邱素貞、張芬郁等人；19日肯定中市交通便利、生活機能良好。尤其市長林佳龍推動多項社會福利政策，讓台中成為宜居城市。

市議員翁美春、蕭隆澤、陳淑華、謝明源、邱素貞、張芬郁等人認為，林佳龍提出社會住宅、托育、托老一條龍、敬老愛心卡功能擴充等多項社福措施，廣受各界好評；成功吸引更多人定居台中，享受宜居好生活。

翁美春、謝明源說，為創造市民心中的宜居城市，林佳龍推出「三好一公道」社會住宅8年1萬戶政策，提供完善硬體建設與設備，更導入軟體規畫，照顧青年、勞工及弱勢族群居住需求。

除豐原安康段社宅已完工入住，年底將公告大里光正段，第一期共201戶；其餘還有北屯同榮段、太平區育賢段、北屯區北屯段等各區社宅案，陸續推動中。

陳淑華、蕭隆澤指出，為讓0至6歲幼童家庭每月都能獲得托育補助，讓年輕人敢生敢養，林佳龍大力推動托育一條龍；目前中市平價托育覆蓋率全國最高，有效減輕家長托育與經濟負擔。

邱素貞、張芬郁說，迎接高齡化社會，市府配合中央長照2.0政策，以人為中心全力推動托老一條龍；整合社區、居家、機構等資源，長照ABC據點佈建率全國第一，打造台中成高齡友善宜居城市。

台中市敬老愛心卡服務更持續升級，繼搭公車、國道客運後，經翁美春等6人，聯手爭取折抵看診費用，還可搭小黃，上國民運動中心運動；未來將擴充搭台鐵、捷運，藉此鼓勵長輩呼朋引伴走出戶外，還能帶動台中銀髮經濟。

(中國時報)

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