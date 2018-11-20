苗栗大陣仗 點鈔機領選票

2018年11月20日 04:12 中國時報 何冠嫻、巫靜婷／苗栗報導

今年五合一選舉苗栗縣長選舉人數有44萬6507人、公投46萬1580人，苗栗縣選舉委員會19日在苗栗巨蛋體育館點領選票，縣選委會代理主委張錦榮呼籲，民眾事先了解公投內容並遵守選務規定，以利選舉流程順利完成。

選委會19至21日連3天在巨蛋體育館點領選票，來自各鄉鎮市公所的人員仔細點數選票，警方則荷槍實彈在周邊維護安全，而這次點領工作也向銀行借來數台點鈔機，作業更加精確有效率。

張錦榮表示，公職計有5項選舉、8種選舉票，以顏色區分，分別為縣長淺黃色、鄉鎮市長金黃色、縣議員白色、山地原住民縣議員淺綠色、平地原住民縣議員淺藍色、鄉鎮市民代表淺粉紅色、平地原住民鄉鎮市民代表淺橘色、村里長白色，呼籲選民依據選票顏色投入正確票匭。

此外，今年公投採1案1票，10案公投票皆為白色，但僅有3個票匭，7至9案投入第1個公投票匭、10至12案投第2個、13至16案則須投入第3個票匭。

選委會表示，政黨、候選人及民眾不得在投票當日進行競選或助選活動，違者將依選罷法處50萬以上、500萬以下的罰鍰。雖公投法並未規定禁止宣傳公投，但宣傳活動中若穿插候選人姓名、號次等標語或旗幟看板，仍會依選罷法處理。

(中國時報)