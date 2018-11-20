苗栗大陣仗 點鈔機領選票

友善列印
中國時報
何冠嫻、巫靜婷／苗栗報導

今年五合一選舉苗栗縣長選舉人數有44萬6507人、公投46萬1580人，苗栗縣選舉委員會19日在苗栗巨蛋體育館點領選票，縣選委會代理主委張錦榮呼籲，民眾事先了解公投內容並遵守選務規定，以利選舉流程順利完成。

選委會19至21日連3天在巨蛋體育館點領選票，來自各鄉鎮市公所的人員仔細點數選票，警方則荷槍實彈在周邊維護安全，而這次點領工作也向銀行借來數台點鈔機，作業更加精確有效率。

張錦榮表示，公職計有5項選舉、8種選舉票，以顏色區分，分別為縣長淺黃色、鄉鎮市長金黃色、縣議員白色、山地原住民縣議員淺綠色、平地原住民縣議員淺藍色、鄉鎮市民代表淺粉紅色、平地原住民鄉鎮市民代表淺橘色、村里長白色，呼籲選民依據選票顏色投入正確票匭。

此外，今年公投採1案1票，10案公投票皆為白色，但僅有3個票匭，7至9案投入第1個公投票匭、10至12案投第2個、13至16案則須投入第3個票匭。

選委會表示，政黨、候選人及民眾不得在投票當日進行競選或助選活動，違者將依選罷法處50萬以上、500萬以下的罰鍰。雖公投法並未規定禁止宣傳公投，但宣傳活動中若穿插候選人姓名、號次等標語或旗幟看板，仍會依選罷法處理。

(中國時報)

新競選廣告 籲中央不要跳票 中寮鄉長張永輝 最後一周告假衝…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。