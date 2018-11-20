選戰倒數 嘉義涉賄在押23人

友善列印
中國時報
／嘉義報導

選戰到最後衝刺階段，嘉義檢警調查賄也衝衝衝，外地的警調人力進駐嘉義加強查賄，連日來加碼查獲嘉義市部分議員候選人的樁腳持續涉嫌以1票1000元現金買票，檢方19日表示，目前涉嫌的在押人數累計有23人。

檢察官王振名指揮嘉義市調查站、彰化縣調查站，於18日傳喚西區某市議員候選人的邱姓、李姓等6名樁腳，並搜索樁腳的住處，起獲涉嫌賄選的相關物證及現金賄款5000元。

檢調調查，李姓、賴姓、黃姓、邱姓、張姓及林姓樁腳，自10月間即以每票1000元之代價，各自向熟識的選民買票，要求選民投票支持嘉義市西區某市議員候選人，6人嫌依違反選罷法究辦。

檢方複訊後以李姓、邱姓、張姓3名樁腳涉嫌重大、有勾串共犯或證人之虞，向法院聲請羈押禁見，賴姓樁腳以10萬交保，黃姓、林姓樁腳及選民飭回；法官審理後裁定邱姓樁腳准押，李姓樁腳20萬元交保、限制出境，張姓樁腳5萬元交保。

另有1名西區市議員候選人的鄭姓樁腳，日前被查獲涉賄、羈押禁見，警調突破心防，19日再追查出另1名黃姓樁腳於5月間，以每票1000元之代價向選民買票行賄，表明登記號次決定後再告知，以期約賄選方式要求選民投票給該名候選人，起獲2000元賄款，檢方諭知3萬元交保。

(中國時報)

中寮鄉長張永輝 最後一周告假衝… 饒東市催票 劉縱谷固樁

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。