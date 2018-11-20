選戰倒數 嘉義涉賄在押23人

2018年11月20日 04:12 中國時報 廖素慧 ／嘉義報導 ／嘉義報導

選戰到最後衝刺階段，嘉義檢警調查賄也衝衝衝，外地的警調人力進駐嘉義加強查賄，連日來加碼查獲嘉義市部分議員候選人的樁腳持續涉嫌以1票1000元現金買票，檢方19日表示，目前涉嫌的在押人數累計有23人。

檢察官王振名指揮嘉義市調查站、彰化縣調查站，於18日傳喚西區某市議員候選人的邱姓、李姓等6名樁腳，並搜索樁腳的住處，起獲涉嫌賄選的相關物證及現金賄款5000元。

檢調調查，李姓、賴姓、黃姓、邱姓、張姓及林姓樁腳，自10月間即以每票1000元之代價，各自向熟識的選民買票，要求選民投票支持嘉義市西區某市議員候選人，6人嫌依違反選罷法究辦。

檢方複訊後以李姓、邱姓、張姓3名樁腳涉嫌重大、有勾串共犯或證人之虞，向法院聲請羈押禁見，賴姓樁腳以10萬交保，黃姓、林姓樁腳及選民飭回；法官審理後裁定邱姓樁腳准押，李姓樁腳20萬元交保、限制出境，張姓樁腳5萬元交保。

另有1名西區市議員候選人的鄭姓樁腳，日前被查獲涉賄、羈押禁見，警調突破心防，19日再追查出另1名黃姓樁腳於5月間，以每票1000元之代價向選民買票行賄，表明登記號次決定後再告知，以期約賄選方式要求選民投票給該名候選人，起獲2000元賄款，檢方諭知3萬元交保。

(中國時報)