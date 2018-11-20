饒東市催票 劉縱谷固樁

2018年11月20日 04:12 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

台東市是縣長選舉的勝負關鍵，國民黨台東縣長候選人饒慶鈴19日在台東市掃街催票，對自己的選情很有信心，也希望選民支持務實、心口如一、為台東未來打拚的候選人；對手劉櫂豪19日則以車隊在縱谷區拜票，爭取鄉親的支持。

首善之區台東市是縣長選舉的兵家必爭之地，饒慶鈴昨天以車隊方式回防台東市，她說，除了連續3屆在議員選舉都是得票數較高的候選人以外，多年來在市區的經營也相當紮實，相信台東市的選民都是優質有理性，一定會選出1位務實、心口如一，跟大家站在一起的人選。

她也提到，對於民進黨縣長候選人劉櫂豪說請選民支持白手起家的自己、饒是政治家族。饒慶鈴無法苟同，她強調，不應用背景激化對立，如果真要這樣分，高雄的陳其邁就是台灣有名的政治家族、應該讓白手起家的國民黨候選人韓國瑜高票當選。

另一方面，劉櫂豪在18日晚上，以母雞之姿帶領民進黨籍各級候選人前往四維夜市拜票，獲得民眾熱情支持，昨天一早便不畏風雨，即前往縱谷線車隊掃街，沿途受到支持者的熱烈歡迎。

劉櫂豪表示，距離大選剩下不到1周的時間，他將秉持一貫的精神與態度，握遍每一雙縣民的手，爭取大家支持，他也邀請支持者參加20日在台東市南京路市民廣場的「團結榮耀台東之夜」，為台東站出來，讓台東更好。

(中國時報)