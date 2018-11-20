2018年11月20日 04:11 中國時報 趙春山

代表蔡英文總統出席這次「亞太經合組織」（APEC）經濟領袖會議的張忠謀，在會後記者會上表示，他已完成蔡總統交付的任務。這次會議的主題是「掌握包容性機會，擁抱數位未來」，以張忠謀在這方面的專業背景，當然可以百分之百地勝任這項領袖代表的工作。然而，誠如亞里斯多德所說，「人是政治的動物」，談經濟問題還是離不開政治因素，猶記去年蔡總統請宋楚瑜代表出席，應該基於政治因素的考量，但並沒有達成各方所期待的結果。

由於川普的缺席，這次亞太經合會的重頭戲是美國副總統彭斯和對岸領導人習近平的隔空交火。從兩人先後發表的演講內容看，在經濟上，這是一場強調貿易公平和強調多邊主義的論辯；在政治上，則是一場「印太戰略」和「一帶一路」的對決。就因為彼此的僵持不下，導致閉幕時的領袖宣言難產，這是前所未有的狀況，讓全球瞠目結舌。

從地緣經濟的角度看，台灣當然會選擇走多邊主義的道路，因為台灣無法脫離經濟全球化和區域經濟整合的影響，抱持閉關自守的態度，只有使台灣作繭自縛，進一步遭到邊緣化的命運。而台灣能否參與區域多邊經濟舞台，則必須評估大陸對地區其他國家的影響力。但從地緣政治的觀點看，台灣與美國共享區域安全的利益，蔡總統不只一次地強調，希望台灣也能成為印太戰略的一員。「美中經濟暨安全檢討委員會」（USCC）發表2018年度報告指出，中共軍事現代化已形成對台灣的重大威脅，亦挑戰美國在印太盟邦的安全；美國海軍戰略學院教授霍姆斯曾研判，中共若控制台灣，可將其勢力延伸至西太平洋，其海軍則可控制南海北端，並將戰力投射至呂宋海峽。因此，台灣必須從美國那裡爭取到更大的安全保障。

「美國國防戰略委員會」本月14日提交給國會的最新報告中提出警告，強調若中共在2024年突襲台灣，美國即使介入，也可能付出難以承受的代價，甚至會遭到軍事挫敗。此時台灣就必須對本身的安全做出審慎的評估了。

針對中、美在這次APEC會上的針鋒相對，多數亞太國家都避免選邊站，要不就是採取「經濟接近中國，安全依靠美國」的立場，相較之下，台灣的選擇空間就更為狹窄，因為兩岸關係至今仍處在外弛內張的狀態。台灣不能參與「一帶一路」，只有期待在美國釋出的600億美元發展融資中，能夠分一杯羹，因此，張忠謀雖然有幸與會，但卻「英雄無用武之地」，因為最後的戰略選擇權還是握在蔡總統的手中。

坦白說，張忠謀這次接下的是一份「吃力不討好」的工作。2006年的APEC領袖會議，張也是代表民進黨政府的陳水扁出席，但當時的情況看來比現在還好，因為張還能和當時對岸領導人胡錦濤有良好的互動；這次張忠謀雖然透露他和習近平有「友善而坦白」的會面，但能否談些什麼重要的問題，恐怕還是會受到兩岸大環境關係的制約。

張忠謀老驥伏櫪，以87高齡遠渡重洋出席這次APEC峰會，他的表現國人應給予應有的掌聲。。我們期待張忠謀明年如果再有機會出席這項峰會時，兩岸關係能夠成為他的資產，而非負債。當然，這還是要看蔡政府能否改弦更張，在大陸政策方面有突破性的作為。（作者為淡江大學中國大陸研究所榮譽教授）

(中國時報)