韓國瑜改寫了台灣政治敘事邏輯

2018年11月20日 04:11 中國時報 潘華生

17日晚間，群眾自發參與韓國瑜的高雄鳳山造勢大會，在完全沒有動員的情況之下，12萬群眾如癡如狂地嘶吼、吶喊，乃至散場久久不願離去，熱情洋溢。這場活動之所以震撼全台，不僅人數創下紀錄，更值得注意的是：在所謂的深綠「老根據地」，竟有10萬青天白日旗飛揚，所以，能夠被驚呼為「翻轉」。我也有幸恭逢盛會。

韓國瑜雖然能說善道，但長期以來卻是國民黨內的邊緣人，並未受到太多的重視。在國民黨南部候選人普遍畏戰怯戰的時候，被送來高雄當炮灰。此時正當國民黨被民進黨政府的「黨產會」、「促轉會」抄家滅門的倒楣之際，韓國瑜還懇求國民黨中央，參選也至少要有碗滷肉飯的卑微資源。韓國瑜的處境吸引了高雄人民的廣泛同情。

再者，長期以來高雄雖然是台灣的第二大城，本質上卻是一個港口與加工出口發展起來的勞工城市，再併入擁有大量農業人口的原高雄縣。很多高雄人憤憤不平的是：高雄卻一直是台灣政治上的邊緣角色，也是台灣經濟發展上可供犧牲的炮灰，長久以來自認的南北資源權力上的分配不公，與其說韓國瑜的處境吸引了高雄人民的廣泛同情，也許更多的是高雄人民在這個失業17年、好不容易找到賣菜工作的韓國瑜身上，看到了自己不平身影的投射。

民進黨常用的「黨國權貴」、「富二代」、「政二代」等大帽子，扣不到韓國瑜的身上，反倒可以不偏不倚地套在民進黨自己的候選人陳其邁的身上。於是，正如呂秀蓮戲稱「人生的魯蛇」（Loser）都靠向韓國瑜了，等於表明這場選舉還帶著一定程度的階級反叛屬性。但正確地說，是「受苦的人民」投向了韓國瑜，一如韓國瑜引用蘇乞兒所言「皇帝有能，哪來乞丐？」韓國瑜儼然已取代民進黨，成為社經弱勢者的代言人，這是天翻地覆的變化。

更重要的是「敘事邏輯」的改變。「敘事邏輯」是政黨的精神靈魂。傳統上民進黨的核心敘事邏輯是「守護咱們的寶貝—台灣」，因此台獨的目標是為了守護台灣，反核的目的也是為了守護台灣，所以「台獨」與「反核」成為民進黨的兩大神主牌。韓的出現讓南部長期根深柢固的敘事邏輯出現鬆動。韓式敘事的方式淺顯易懂，「貨賣得出去」等於農漁產品可以銷陸；「人進得來」等於陸客也可來台。而這種階級敘事的翻轉，其實也潛藏在兩岸敘事的翻轉。不管個人國族的情感歸屬為何，樸實的人民肯定同意兩岸和平共同繁榮，這樣的庶民語言，比ECFA、服貿、貨貿、九二共識等更接地氣地讓黎民百姓能夠接受理解。還有瀰漫在南台灣上空揮之不去的霧霾，在在都重創了民進黨長期以來反核主張的正確性與正當性。

在民進黨的敘事裡，高雄早已轉化為美麗的宜居城市。但近年高雄卻逐漸衰微淪為第3大城。高雄人民的生活明明就每況愈下，出門戴口罩，全民買水喝，這樣的高雄怎麼會是一個「宜居城市」？卻天天聽民進黨執政者自吹自擂如何進步、如何改革，虛擲公帑而不手軟在各種華而不實、效益甚差的重複建設上。只是南部民眾長久浸潤於民進黨敘事邏輯的牢籠裡，直到韓國瑜揭穿了國王的新衣，才突然發現原來高雄母親真的又老又窮。

這次選戰，好多民進黨人都哭了。他們實在不明白怎麼以前省籍矛盾、階級矛盾、台灣悲情、XX價值等敘事一抓就靈，選前爆料一擊斃命，順風順水地打了20年選戰，怎麼突然就不行了？韓國瑜更展現了超越的高度，提出了以正向的「包容」作為高雄價值，選舉中他從不口出惡言，公開表達不認同黨主席吳敦義的影射作法，更回唱詹雅雯歌曲向她致敬。這些都已經讓他站在制高點上，逼著讓對手跟著他向上提升。他的造勢現場充滿庶民的歡樂與希望，對比出省籍地域、台灣悲情、驚天一跪等操作的黯然失色。

韓風驟起，深綠的老根據地都已岌岌可危，民進黨甚至以全黨之力尚且陷入高雄「圍點打援」的苦戰中，這象徵著民進黨正面臨前所未有的政治土石流。不論勝負，韓國瑜的領導能力與路線論述的考驗，在選後才真正要開始。（作者為國立雲林科技大學副教授）

(中國時報)