把金馬獎變台灣電影同樂會？

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中國時報
劉心月

國際奧會（IOC）副執行長皮爾．米洛日前來函提醒，東奧正名公投可能會造成中華奧會會籍遭到中止或撤銷的嚴厲處分；這是IOC第3度針對東奧正名來函，且這次話說得最重、最直接。而今年金馬獎爆出統獨爭議，使得後續的相關活動全部叫停，連《如懿傳》的記者會都辦不成。

台大教授蘇宏達在個人臉書上發表故宮會被消滅的影片，引發社會譁然與憤怒。大家才發現，原來故宮院長陳其南早就在進行所謂的「三階段完成故宮轉型的藍圖」，要在2025年之前，將整建完成的台北故宮改為「東方文書館」，除了留下70萬冊的圖書文獻之外，其他珍寶展品將會分散到中南部。

蔡政府執政後，「遠中、仇中、去中」的台獨工程三部曲快馬加鞭進行。但經濟上的新南向成效甚差，外交上又節節敗退。民進黨政府必須尋找新的戰場。

東奧正名公投與紀錄片導演傅榆的台獨言論，看似民間、個人的自發行為，但蔡政府無法撇清責任，因為公權力畢竟沒有適當表態，更沒有止血，反而暗助、鼓吹。如外交部長吳釗燮對東奧正名表態說，如果公投過關，政府就得受到結果的拘束，也就是得著手進行相關改名作業；文化部長鄭麗君在傅榆言論之後補上一句：「這裡是台灣，不是中國台灣。」

問題是，直到此刻，規範國政的還叫做《中華民國憲法》，我們的國號從未改過，而中華民國豈非中國？主張台獨的人名利雙收，從蔡英文、蔡丁貴者流領18趴罵18趴，到民進黨政府官員領中華民國薪水罵中華民國，吃人夠夠，莫此為甚。

革命不是請客吃飯，台獨不是風花雪月，除了動動嘴皮子、阻擋服貿與貨貿，讓台灣許多產業進入蕭條，所謂的天然獨到底做成了什麼？

太陽花分子林飛帆說，破壞金馬獎舞台的是中共。問題是，是誰硬要打開統獨的潘朵拉盒子？傅榆說她願意承擔一切後果。問題是，如果今後的金馬獎發生任何差池、台灣電影人的前途受到打擊，傅榆能夠承擔什麼？推動東奧正名的紀政說，公投過關後最壞的不過就是我們繼續使用「中華台北」這個名稱。紀政憑什麼可以這樣保證？如果事態演變不是如此，蔡政府承擔得起嗎？

經濟部可以代表政府跟「以核養綠」公投的發起者進行辯論，為什麼東奧正名沒有這麼做？為什麼一堆民進黨人拚命在金馬獎這個議題上搧風點火？因為他們骨子裡就不希望大陸電影來參賽。為什麼故宮可以如此明目張膽地計畫從量變到質變？因為這樣才能更進一步去中國化！

既然如此，民進黨政府乾脆把金馬獎搞成台灣電影同樂會就好，杜絕一切中國大陸的電影；故宮國寶還給對岸，免得看了礙眼；台灣還可以自己辦運動賽事，愛叫什麼名字就叫什麼名字。這才是真正的獨立自主啊！問題是，蔡政府敢嗎？（作者為作家）

(中國時報)

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