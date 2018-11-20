梅克爾會羨慕習近平嗎

2018年11月20日 04:11 中國時報 湯紹成

在10月德國巴伐利亞邦與黑森邦的選舉中，聯邦的執政黨基民盟／基社盟與社民黨雙雙滑鐵盧，梅克爾總理隨即提出不再角逐基民盟主席的聲明，並表明在2011年本屆總理任期屆滿後，不再擔任任何政治職務，給德國及歐洲丟下了政治震撼彈。

梅克爾自2005年擔任德國總理，今年是她第4任的第1年，總計已在位13年。在此期間，她獨力支撐歐盟度過2008年以來的歐債危機，改善德國福利政策，更大膽提出廢核政策，獲得國內外廣泛的認同。但2015年中，梅克爾收容大量難民，因難民問題，基民盟的姊妹黨基社盟揚言退出聯合政府，造成基社盟與梅克爾聲望大跌。

在社民黨方面，自2005年以來，該黨現與基民盟第3次以大聯盟政府執政，但該黨已有不少領導人感到與基民盟合作極不划算，因梅克爾太精明幹練。2013年才成立的另類選擇黨乃極右派政黨，雖然德國經濟情勢非常好，該黨仍一舉進入上述兩個邦議會，可見民眾對難民議題的恐懼與對執政聯盟的不信任。

社民黨主席那勒斯警告說，若明年中以前，聯邦執政聯盟不能交出好成績，社民黨將會退出大聯合政府。這確實危及德國的政治前景，因為明年還有4個邦的選舉，而社民黨都是參與執政的聯盟。

綜觀歐盟的情況，當前民粹主義盛行，它們點明現行的政治制度與意識形態都行不通，以及傳統的全球觀點正在崩潰中，必須重新翻修。在面臨難民潮與恐攻的難題之際，除安全考量與財政負擔外，文明的衝突更是凸顯。

自梅克爾宣布即將辭去黨主席之後，基民盟內的接班人之戰隨即開打，目前已有好幾人表態參選，其中不乏梅克爾的批評者。若是與梅克爾政見類似的人當選，改善現狀的幅度小；若選出一個另類領導人，那梅克爾能否做滿未來3年的任期，將是極大的考驗。

就是因難民問題作祟，使得德國政府面臨二戰以來最大的治理危機。如今德國最大的挑戰是，大聯合政府能否持續到3年後的大選。若基民盟的新任黨主席與梅克爾不和，或社民黨在明年的邦選舉成績不佳，都有可能導致聯邦政府瓦解而提前選舉，那執政黨的成績只會更差，屆時要再組織政府的難度將更高。

再者，長期以來德國都是歐盟的支柱，若德國政情動盪，極右派的政黨氣勢高昂，歐盟的前景確實難料。

相形之下，中國大陸的情勢穩定發展，權力定於一尊，集中力量辦大事，尤其「中國製造2025」更有後來居上之勢，確實羨煞一些西方學者。易言之，當前正是東西方價值與制度的較量時期，只要持盈保泰，必能行穩致遠。

（作者為國立政治大學國際關係研究中心美歐所研究員）

(中國時報)