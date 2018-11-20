2018年11月20日 04:11 中國時報 聶建中

人口老化及房屋老舊的「雙老」問題，是侵蝕台灣經濟發展的兩隻毒蟲。撇開2025年就將邁入人口超高齡光速老化的危機現象不談，台灣房屋過於老舊的問題，正嚴峻影響台灣人民未來的生活品質及居住條件。

以最新數據分析，全台30年以上高齡戶數高達410.4萬，其中新北70.1萬戶及台北61.1萬戶，分別囊括前2名。而台北市30年及40年以上老舊屋數的住宅占比，竟分別高達約60%及40%，若再不嚴正以對，將是市民之苦、城市之哀。

城市面貌表徵城市的文明與發展，也蘊含市民的品味與素養，更可引以作為觀光行銷、產業發展的利器。綜觀全球多個城市，都在城市面貌上做出許多努力，例如：法國巴黎塞納河畔兩岸的建築，受立法規範定期換新門面；日本強化大樓管理機制，要求共生的同樓住戶繳交固定額度修繕費。

說穿了，就是希望維護城市面貌的清新與舒爽，讓市民歡喜留住、外人樂意進駐。尤甚者，進行整體城市規畫的老屋更新，是改造城市結構、美化城市面貌、發展城市經濟、締造城市願景的重要舉措。以中國大陸為例，老屋更新的「棚改」政策，於近10年來有效地提升了各鄉鎮三、四線城市的面貌與生活品質。

台灣老舊住屋不單是城市面貌的面子問題，頻傳地震所造成民眾居家安全的隱憂，才是執政當局該重視的。老舊房屋或整體規畫翻新重建，或耐震補強防災減災，或電梯增設整建維護，都該與城市的美化平行考量，因此，完善且務實的都市更新規畫與運作刻不容緩。台北市長柯文哲曾經強調都市更新是極重要的市政規畫一環，然而4年下來，台北市都更畫定區域推行率僅約1%，讓人不免擔憂台北市的整體城市未來競爭力。

當然，都更有「誘因不足、審查程序冗長、公權力不彰」3大龜速推行主因，這也是此回上演在即的九合一選舉中，台北市長候選人丁守中所提台北市「坪數變少少、回家路迢迢、釘子戶卡卡」的3個都更困境，因此提出「都更政策三招」：「提高容積率，1坪換1坪」讓容積獎勵明確化，降低風險，提振開發商投入誘因的第一招；「成立都更局，一條龍服務」以提升行政效率，簡化流程的第二招；以及「加速修法，拔掉釘子戶」的落實公權力，以掃除路障的第三招。

九合一選舉在即，打假球終遭唾棄，認真務實、負責擔當才是真諦。市長候選人的競選主軸在強化都更議題上，能夠對症下藥，發現問題並解決問題，為市民驅城市「雙老」之毒者，方為引領城市發展，讓城市提升競爭力的好領航員。

（作者為淡江大學財務金融系教授）

(中國時報)