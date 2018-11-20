陳英鈐不輸張天欽

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中國時報
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過去國民黨執政，民進黨總是嘲笑國民黨靠作票和買票「兩票競選」。如今民進黨執政，更由「兩票」進階到「兩會」，靠操弄促轉會和中選會競選，威力更強。

促轉會和中選會是行政院轄下獨立機關，立場應超然，但前促轉會副主委張天欽在選戰還沒開打時，就在內部會議主張「除垢」，認為侯友宜是「轉型正義最惡劣的例子」。身為法律人，自稱東廠，意圖和立委套招影響侯友宜的選情，消息曝光後黯然下台。

一樣是法律人的陳英鈐，從公投審議開始就小動作不斷，未審先判，質疑連署書數量有問題，還有死人偽簽的法律問題，更拒絕「以核養綠」公投補件，還是台北高等行政法院裁定，中選會無拒絕補件的合法理由，這項公投案才過關。

然而，中選會的天秤早已歪斜，在對公投案重新公告時，違反《選罷法》規定印製發送公報的時間。司法院祕書長呂太郎公開闡述，法院裁定在個案就是法律，法官更當庭批中選會視法律為無物。

陳英鈐居然把責任推給行政院，說不知道行政院為何要更改機關意見書。換句話說，陳英鈐意指，他的長官是行政院，不是法院。

中選會是獨立機關，卻對行政院亦步亦趨，甚至以行政院的要求對抗司法的裁決，台灣還是行政、立法、司法三權分立的法治國家嗎？中選會讓公報生米煮成熟飯，拒絕接受法院裁定，逼全民硬吞行政院立場，陳英鈐不論是糊塗還是裝蒜，都已瀆職，司法機關應立即偵辦。

陳英鈐面對自己的違法犯紀並不認錯，身為法律人視法律為無物，由他來主辦九合一加公投的選務，恐怕會是今年選舉最大的隱憂。

(中國時報)

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