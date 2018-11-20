把菜販、警察送上大位

2018年11月20日 04:11 中國時報 葉毓蘭

一個網友在我的臉書上留下一段話：「韓總說：我們只要歡樂氣氛、旗海飄揚、大獲全勝，這樣就好！世界上稱之為民主國家的，絕對沒有一個政黨會憎恨國旗與國歌的！」的確，韓國瑜高雄岡山造勢的10萬人，旗海飄揚，高聲合唱國旗歌的那一幕令我動容到久久不能自已。反觀民進黨的造勢場合，儘管旗海飄揚，獨缺青天白日滿地紅的蹤影。

我想起一段往事。1993年元月，在柯林頓宣誓就任美國總統前夕，巨星齊聚一堂，獻藝為民主政治見證，慶祝長達12年由共和黨執政的終結。當時芭芭拉史翠珊引吭高唱「主佑美國」，賣命真情演出，在淚水中唱完，而現場聆聽的觀眾，不論是白人、黑人、印地安人或亞裔，包括即將就任的柯林頓伉儷，每一個人眼角閃著淚光，最後一句的「天佑美國，我美麗的家園」，是現場萬人齊聲唱完，繞樑的裊裊餘音不絕於耳。觀看轉播的我，居然也看得淚泗滂沱，讓一起的室友大感不解。我一邊抹去眼淚，一邊哽咽地回答：「不論是民主黨主政，還是共和黨主政，不論是何種族，不論什麼膚色，他們可以都高呼天佑美國，而我們想為家鄉祈福時，連用什麼名詞都還沒有共識！」

會這樣激動，是因為當時解嚴不久的台灣，彷彿打開潘朵拉的盒子，統獨言論傾巢而出。美國政權更替的同時，台灣正舉行國民大會臨時會，當時的行政院長郝柏村被民進黨國代包圍逼退，離開中山樓時獨自振臂高呼「中華民國萬歲」的窘境，令人怵目驚心。從此，台灣和中華民國不再是同義詞，國家的慶典、重要的集會，唱國歌和高呼中華民國萬歲也不再是儀式的應然，而變成政治現實上的選擇。雖然國內對於統獨的討論越來越公開，對於國家認同的爭辯越來越激烈，但也越來越難以達成共識。

今年的選舉出現兩個異數：侯友宜和韓國瑜。國旗也因此終於翻身了！一直是媒體焦點的侯友宜，每逢選舉就常被提起，因為他的幹練、他對治安的貢獻，在媒體興起之後的台灣是全民共睹的事實，因此在被卸下警政署長要職之後，民進黨屢屢招手，希望召喚侯代表民進黨出征，擔任攻城掠地的綠營刺客。而韓國瑜也在李登輝執政後，因為「太有想法」得罪當權，在政壇中消失了17年。

警、軍校院畢業的侯友宜、韓國瑜都是非典型的國民黨候選人，表達了對藍綠纏鬥、造謠抹黑的厭惡，也都一再宣示國家在心中的重要。侯友宜從警以來都有因為治安隨時願意為國捐軀的心理準備，所以他感謝妻子給他支持，做他堅定的後盾。而韓國瑜競選想改善高雄經濟，從他過去在北農為了激勵員工拚業績，願意把紅利全部分予同仁的經驗看來，他想翻轉高雄，改善民生，不但是玩真的，還有方法。

神探和菜販的崛起，讓民主政治有了新的轉機。神探過去在維護治安的居功厥偉，為人民提供安全，菜販主打的招商要改善經濟民生，兩人都不想浪費時間在政治惡鬥的口水戰，心心念念的都是人民的安居樂業。安全與民生是台灣社會的公共財，並非某一政黨所能獨占的政治利益。

既然風起了，希望這股大風起兮的旗歌潮，順利把神探、菜販送上大位，這樣人民就有福了！

（作者為亞洲警察學會祕書長）

(中國時報)