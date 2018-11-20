2018年11月20日 04:11 中國時報 張瑞雄

選舉進入尾聲，兩大黨的候選人都面臨一個困難的抉擇，那就是大老的站台助選到底是有益還是有害？尤其對於執政的民進黨而言更是苦惱，蔡英文總統到底要不要去助選？總統想來，你能不給她來嗎？因為蔡英文總統的聲望太低了。

這次美國期中選舉結果顯示，美國人向共和黨發出了明確無誤的訊息，那就是只要共和黨繼續惟川普總統是從，那麼共和黨在選舉地圖上的前景將不會是光明的。

在眾議院共和黨議長和參議院共和黨領袖的帶領下，參眾兩院的共和黨人做出了一項戰略決定，在過去兩年中和川普綁在一起，他們堅決拒絕對其政府進行任何有意義的監督，為川普最具煽動性的言論辯解，甚至積極地辯護。所通過的議程幾乎完全是針對共和黨選民的偏好和優先事項，即使川普總統每天都有口舌風暴，這些共和黨議員還是圍在他身邊，可說是非常忠貞，選民也都看在眼裡。

在美國期中選舉有一個長期的趨勢，若是支持總統的選民，就會愈支持總統所屬的政黨候選人，反之若愈不支持總統的，就愈會支持不同政黨的候選人。2018的期中選舉這些比例都創新高，代表依附一位不受歡迎的總統的危險性也愈來愈大。

根據美國期中選舉出口民意調查顯示，在2006、2010和2014年，支持總統的選民有84%至87%會支持其所屬政黨的候選人，今年這個比例提高到88%。同樣地，在之前的3次期中選舉中，82%至84%不贊成總統的選民投票反對他所屬政黨的候選人，但這次這個數字飆升到90%。再加上川普的支持度只有約45%，結果就是民主黨這次在眾議院大有斬獲，變成了多數黨。從美國看台灣，以蔡總統目前的支持度而言，的確不宜再到處助選。

但不管這次選舉結果如何，這並不意味著蔡總統無法在2020年繼續連任，期中選舉無法預測兩年後的總統選舉結果。在1958、1966、1974、1978和2006年，美國執政黨的期中選舉失敗的確造成了兩年後白宮政權的轉移。但是1954年的艾森豪、1982年的雷根、1994年的柯林頓和2010年的歐巴馬，他們都能在期中選舉的失敗中復活過來而連任成功，所以未來的結果要看總統是否願意傾聽民意來做適當的調整。

在過去兩年中，政府各單位惟蔡總統是從，民進黨占多數的立法院其實可以更公正地做好把關的工作，可惜他們視黨意高於民意，無法以民主和公正、公平、公義的方式和行動來約束行政部門的為所欲為，失去民意機關監督的功能，現在就等11月24日選民給的評斷了。（作者為國立台北商業大學校長）

(中國時報)