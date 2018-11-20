2018年11月20日 04:11 中國時報 李義

愛河現在是浪漫的高雄地標，過去曾有不堪聞問的歲月，從汙染轉為可親近的過程，每任市長有如接力賽跑者，一棒接一棒。可是，每逢選舉，政客就爭相宣稱整治有功，彼此相互否定，愛河因政治口水又變回臭水溝，直到選舉結束才會恢復她的美麗。

民國66年，高雄市是省轄市，時任台灣省政府主席謝東閔任內規畫「高雄市仁愛河汙染整治及汙水下水道系統第一階段工程」，愛河整治露出曙光。民國68年7月1日高雄市改制為院轄市後開始辦理，愛河整治邁出了第一步，當時橫跨省轄市及院轄市的市長是王玉雲。民國69年，市議會通過28億8000萬元的整治工程費用，當時是單項工程費用最高的工程，愛河整治正式啟動。

7年間，高雄市歷經王玉雲、楊金欉、許水德、蘇南成4位市長。截流站陸續啟用，貫穿市區的愛河不再是家戶汙水的大排水溝，截取的汙水送到中區汙水處理廠處理後再排放至中洲外海。

漫漫整治之路，有趣事，有意外衝突，許多年長的高雄人應該都還記得。蘇南成市長任內，議員陳村雄穿著西裝跳入愛河，見證愛河整治成績，爬上岸時還從口袋裡找到1隻螃蟹。旗津居民應該都忘不了，民國79年的2度氯氣外洩事件，引起旗津人憤怒，衝進汙水廠內找真相討公道，全國矚目。

截流站、汙水處理廠、汙水下水道等基礎建設完成，至此，愛河整治的腳步已不能停歇，成了歷任市長必做的功課，蘇南成之後的吳敦義依既定的軌跡前進。

謝長廷擔任市長時，愛河整治工作進度從前幾任市長手中的漫步，變成快步、甚至小跑步的前進，臭味髒汙明顯改善。謝長廷也迫不及待地向國人展現整治成績，用台灣燈會成功行銷愛河，與過去龍舟選手拒絕下水比賽的場景成了強烈對比，成為值得歌頌的政績，也為他累積了日後逐鹿中原的能量。

汙水建設已臻健全，此時整治的腳步在陳菊任內已加速前進，著手改善河岸硬體，散步運動、咖啡香、街頭藝人表演，愛河至此完全擺脫臭水溝的醜態，成了市民、遊客樂於親近的俏佳人。

愛河整治41年，尚未克竟全功，仍有最後一哩路要走，搶著割稻仔尾的政客為了選舉利益爭得面紅耳赤，還想用政治口水把歷史從人民腦中清刷得一乾二淨。

沒有感謝所有曾對愛河整治努力流過汗水的人，可不可以說是做錯事？相互否定、攻訐，搶割政治稻仔尾的醜態，算不算是做壞事？

愛河整治，把高雄帶向現代化城市之列，市長責無旁貸，隨著歷史長河流逝，人民或許會忘記歷任市長的模樣，卻可能忘不了你們這些大人有多噁心。

(中國時報)