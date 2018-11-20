拍片像賭博 新導演愈挫愈勇

2018年11月20日 04:11 中國時報 李欣恬 ／台北報導 ／台北報導

由富邦金控攜手金馬獎、文化部影視及流行音樂產業局合辦的「金馬55新導演論壇」日前已落幕，席間特別邀請本屆金馬獎最佳新導演獎所有入圍者，包括董越、徐譽庭、許智彥、文牧野、范超和劉若英等人齊聚一堂，分享電影創作之路。

這是富邦金控第三度贊助金馬獎，也是唯一同步贊助「金馬獎」與「台北電影節」的企業，這回合力舉辦「金馬55新導演論壇」，期望為影壇激發更多新想法和理念，持續為台灣本土影視產業注入更多「正向的力量」。

沒錢沒人 和時間賽跑

今年入圍最佳新導演獎的作品包括《後來的我們》、《大象席地而坐》、《我不是藥神》、《誰先愛上他的》和《暴雪將至》，其中《大象席地而坐》導演胡波已辭世，改由擔任攝影師的范超代表出席。

范超表示，整部片僅約300萬台幣預算，讓拍攝變得更加困難，「近4小時片長、90場戲，只能以自然光拍攝，而且是在每天日出前、黃昏到日落這兩個時刻拍攝，畫面得來不易，每天都像賭博一樣，幸好最後把想要的畫面搶到手。」

《我不是藥神》導演文牧野是本屆金馬「最佳新導演獎」得主，他表示拍攝電影的所有問題都來自劇本，「只要劇本確定是對的、能達到要求，在拍攝過程中即使發生問題，只要解決了，就知道電影還在正確的方向上。」

當機斷電 狀況一大堆

執導《後來的我們》的劉若英表示，當時在內蒙海拉爾拍攝雪景，「在零下35度的氣溫，一度遇到攝影機當機、電池沒電等狀況，雖然看似順遂，但沒有任何一部電影是很順利就能拍完的，這些難題就是應該發生。」

《暴雪將至》導演董越表示，創作靈感來自2013年，他在網路上看到一則大陸能源小城衰落的圖文報導，「拍攝時劇組的狀態與電影裡呈現出來的環境愈來愈像，充滿壓力、泥濘，假如當時拍攝時間再拉長，可能就會出人命。」

(中國時報)