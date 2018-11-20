2018年11月20日 04:11 中國時報 趙靜瑜 ／台北報導 ／台北報導

成軍超過一世紀，由教宗成立的義大利經典老團聖西西里亞管弦樂團首度訪台，今（20）日將在指揮帕帕諾爵士的帶領下舉行音樂會，帶來葛令卡、拉赫曼尼諾夫以及柴可夫斯基等俄系之作。

抵台記者會上擅長鋼琴的帕帕諾爵士與柴賽鋼琴金獎得主特里福諾夫即興「鬥琴」，以雙鋼琴彈奏蕭邦《練習曲》第四號，只見帕帕諾笑容滿溢，酷酷的特里福諾夫也露出微笑，為這次訪台寫下了熱情的開端。

帕帕諾爵士表示，只要有鋼琴，「就等於了解了音樂的全面。」帕帕諾說，很多年輕學子都想找他學指揮，「我第一個問題就是問他們會不會彈琴？因為會了鋼琴，就可以學到很多音樂的細節跟元素，學鋼琴必須準備好自己的耳朵，可以跟別的音樂合作，我相信會彈鋼琴可以讓人變成很棒的音樂家與指揮家。」

今年58歲的帕帕諾20歲左右從擔任紐約市立歌劇院鋼琴伴奏開始出道，之後擔任指揮家巴倫波音助理，爾後獨當一面，成為比利時皇家歌劇院以及英國柯芬園皇家歌劇院的音樂總監，「我的音樂養分不單只是指揮技巧，鋼琴演奏、芭蕾以及歌劇都讓我經驗豐富。」

帕帕諾爵士這次帶著聖西西里亞管弦樂團訪台，這個樂團是義大利最早以演奏交響樂為主要發展目標的交響樂團，音色熱情溫暖，被外界喻為「義大利的黃金之聲」。

「對指揮這個行業來，我備受保佑。」帕帕諾說，他很幸運同時擁有指揮歌劇與交響樂團的機會，柯芬園皇家歌劇院上周才宣布雙方合約將延長到2022/23樂季，成為「史上任期最久音樂總監」，帕帕諾說，「聖西西里亞管弦樂團我指揮了13年，柯芬園歌劇院我合作了16年，就是一個大家庭，我們的相處不是我發號施令，大家跟隨，而是大家一起學習一起成長，這些對我來說都非常珍貴，不是隨便就可以捨棄。」

帕帕諾爵士與聖西西里亞管弦樂團音樂會曲目除了與丹尼爾．特里福諾夫合作「拉三」之外，還包括葛令卡《盧斯蘭與魯蜜拉》序曲以及柴可夫斯基《F小調第四號交響曲》，地點在台北國家音樂廳。

(中國時報)