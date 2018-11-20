帕帕諾鋼琴露一手

柯芬園歌劇院音樂總監帕帕諾（右）領軍，聖西西里亞管弦樂團加上鋼琴家特里福諾夫（中）三位合體，首度訪台。（牛耳提供）

友善列印
中國時報
／台北報導

成軍超過一世紀，由教宗成立的義大利經典老團聖西西里亞管弦樂團首度訪台，今（20）日將在指揮帕帕諾爵士的帶領下舉行音樂會，帶來葛令卡、拉赫曼尼諾夫以及柴可夫斯基等俄系之作。

抵台記者會上擅長鋼琴的帕帕諾爵士與柴賽鋼琴金獎得主特里福諾夫即興「鬥琴」，以雙鋼琴彈奏蕭邦《練習曲》第四號，只見帕帕諾笑容滿溢，酷酷的特里福諾夫也露出微笑，為這次訪台寫下了熱情的開端。

帕帕諾爵士表示，只要有鋼琴，「就等於了解了音樂的全面。」帕帕諾說，很多年輕學子都想找他學指揮，「我第一個問題就是問他們會不會彈琴？因為會了鋼琴，就可以學到很多音樂的細節跟元素，學鋼琴必須準備好自己的耳朵，可以跟別的音樂合作，我相信會彈鋼琴可以讓人變成很棒的音樂家與指揮家。」

今年58歲的帕帕諾20歲左右從擔任紐約市立歌劇院鋼琴伴奏開始出道，之後擔任指揮家巴倫波音助理，爾後獨當一面，成為比利時皇家歌劇院以及英國柯芬園皇家歌劇院的音樂總監，「我的音樂養分不單只是指揮技巧，鋼琴演奏、芭蕾以及歌劇都讓我經驗豐富。」

帕帕諾爵士這次帶著聖西西里亞管弦樂團訪台，這個樂團是義大利最早以演奏交響樂為主要發展目標的交響樂團，音色熱情溫暖，被外界喻為「義大利的黃金之聲」。

「對指揮這個行業來，我備受保佑。」帕帕諾說，他很幸運同時擁有指揮歌劇與交響樂團的機會，柯芬園皇家歌劇院上周才宣布雙方合約將延長到2022/23樂季，成為「史上任期最久音樂總監」，帕帕諾說，「聖西西里亞管弦樂團我指揮了13年，柯芬園歌劇院我合作了16年，就是一個大家庭，我們的相處不是我發號施令，大家跟隨，而是大家一起學習一起成長，這些對我來說都非常珍貴，不是隨便就可以捨棄。」

帕帕諾爵士與聖西西里亞管弦樂團音樂會曲目除了與丹尼爾．特里福諾夫合作「拉三」之外，還包括葛令卡《盧斯蘭與魯蜜拉》序曲以及柴可夫斯基《F小調第四號交響曲》，地點在台北國家音樂廳。

(中國時報)

拍片像賭博 新導演愈挫愈勇 特里福諾夫 演出前不碰手機

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。