龍應台挺同 「神聖的是兩個人相愛」

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中國時報
／台北報導

不到一周就要選舉，也將舉行公投，前文化部長、知名作家龍應台臉書以「玫瑰就是玫瑰吧」表達挺同。龍應台在臉書上先自問自答，「你是否同意民法婚姻規定應限定在一男一女的結合？」她的回答很堅定，「不同意」。

龍應台表示，婚姻是為兩個相愛的人設計出來的一套行政制度，讓兩個人可以在養兒育女、生老病死的人生重大時刻裡清楚知道彼此責任和權利的所在。昏迷不醒時誰有權簽字、財產繼承時什麼東西屬於誰、孩子的撫育責任如何分配承擔，「它只是一個方便生活的行政制度，行政制度怎麼會神聖呢？」

龍應台說，神聖的從來就不是婚姻這個制度，「神聖的是兩個人的相愛。而有能力相愛的，絕對不只是一男一女。」

針對「你是否同意在國民教育階段內（國中及國小），教育部及各級學校不應對學生實施性別平等教育法施行細則所定之同志教育？」議題，龍應台則表示「絕對，絕對不能同意。」龍應台說，她不只主張性別平等教育和同志教育必要，「我更認為性教育是絕對必要的，性別平等和同志教育只是性教育的一個部分而已」。

龍應台表示，如果她有一個上小學的女兒，「我一定會要求老師上性教育課，讓她用清朗的眼睛正視自己身體最隱晦的部分。」龍應台說，如果她有一個上小學的兒子，「我一定會要求老師上性教育課，讓他明白性愛的根本基礎是尊重」。

但如果有一個性別或性向特殊的孩子，龍應台說她一定會要求老師跟孩子站在同一邊，「宇宙孕育了你不需要任何理由，你就是你，如同玫瑰就是玫瑰、蘋果就是蘋果，都是上蒼捧在手心的天使。」她也會要求老師教導孩子的同學們，「尊重跟你不一樣的人！玫瑰不要求蘆薈變成玫瑰，蘋果也不期待香蕉假裝自己是蘋果」。

(中國時報)

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