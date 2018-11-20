2018年11月20日 04:12 中國時報 洪秀瑛 報導

《新聞深喉嚨》由平秀琳主持。

戴立綱主持《新聞龍捲風》塑造專業形象。

中天新聞上周六播出韓國瑜在鳳山造勢晚會，收視飆高。

選戰倒數計時，上周六（17日）是選前最後一個「超級星期六」，中天新聞台即時報導最新選情，17日全天收視再創佳績，晚間新聞4歲以上平均收視2.77（總收視人口255.9萬），最高收視達3.91，領先台視播出金馬獎星光大道平均收視1.41。其中金馬獎星光大道收視高點3.01落在紅毯壓軸劉德華，同時間中天新聞台正轉播國民黨高雄市長候選人韓國瑜鳳山造勢現場，收視率達3.03，形成韓國瑜（韓總）、劉德華（華仔）對決局面，「韓流」收視小贏劉德華。

平秀琳主持的政論節目《新聞深喉嚨鳳山歌喉戰》，上周六晚間8點轉播韓國瑜鳳山造勢晚會，並即時評論高雄市選情，收視再創新高，4歲以上平均收視3.28（總收視人口235.3萬）排名全國第二，最高收視一度達4.41，當時正轉播造勢現場，上萬名群眾拿著國旗形成壯觀旗海。

特別的是，周日（18日）重播17日的《新聞深喉嚨鳳山歌喉戰》，4歲以上平均收視0.49，仍擠進全國前80名收視排行，顯見電視機前觀眾的支持度及熱度。

六都選情受關注

戴立綱主持的《新聞龍捲風大鳳山歌喉戰》17日晚間10點播出內容，延續前一天南下戶外開講熱度，深度剖析高雄市選情，邀高雄文創工作者黃建豪擔任來賓，他設計「禿子跟著月亮走，我們跟著禿子走」創意貼紙大受歡迎，他在場分享韓國瑜造勢現場情況及高雄市民心聲，該集4歲以上平均收視2.43（總收視人口207.6萬），最高收視3.48，打破2013年洪仲丘案收視成績。中天新聞持續深入探討六都選情，每周一至周五下午2點播《大政治大爆卦》、晚間8點《新聞深喉嚨》、晚間9點50分播《新聞龍捲風》。

(中國時報)