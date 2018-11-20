林青霞賞「行者」誇小康不得了

2018年11月20日 04:12 中國時報 徐桐炘 報導

蔡明亮（右）感受到林青霞對藝術的愛好，2人因此相知相惜。

名導蔡明亮上周末在香港大館舉行「我歌且行」展演，林青霞一路力挺，不但邀他和李康生（小康）共用晚餐、暢聊電影，更少見的出席公開場合，現身演出會場，蔡明亮直呼貼心：「因為她很少出來，很窩心！」他也特地和李康生共同獻唱林青霞主演電影《在水一方》同名主題曲，讓林青霞事後還致電蔡明亮說：「很感動，你們設計好的嗎？」

蔡明亮此次演唱許多過去影響自己的華語電影作品歌曲，他笑言：「其實就是口述電影歷史，加上聲色效果，還有個奇怪的導演來唱。」其中當然少不了林青霞作品，大銀幕放著林青霞劇照，而本人就在台下聆聽，見證台灣「永遠的女神」從過往至今的絕代風華，讓現場觀眾感動不已。

全程觀賞到底

當時力邀林青霞時，對方就表示：「想來！」蔡明亮笑說：「她既然要來我就要有準備。」因此叮嚀李康生務必練一首林青霞作品的主題曲，最後2人選唱〈在水一方〉，並選擇在展場兩側走道，一人「順水而下」、一人「逆水而上」，最後停留在林青霞的兩側看著她，林青霞也微笑回望他們。

林青霞不但在開演前先到休息室和蔡明亮打招呼，更整場從頭坐到尾，蔡明亮表示：「感覺到她很喜歡藝術創作，在作品中得到很大的快樂，這種開心很真實也很輕鬆。雖然她是巨星，我們卻是他鄉遇故知，一見如故的感覺。」林青霞還觀賞李康生在「行者系列」的走路，直說：「走得這麼好，小康不得了！」

(中國時報)