羅平吻太多要楊晴負責

羅平（左）劇中向楊晴下跪求婚橋段很浪漫。

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中國時報
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TVBS 42頻道《女兵日記》續集《女力報到》19日晚間8點正式播出，主打「年輕、時尚、都會」青春喜劇概念。羅平曾在《女兵》劇中向楊晴求婚，續集裡將第2次求婚，羅平形容心情仍緊張，打趣說：「我人生中最多的吻戲已經全部獻給楊晴，而且每次都是在人群中吻她，沒有私人空間真的很害羞，這次是我人生中第1次單膝下跪向對方求婚，所以楊晴要對我負責。」

2人拍戲近1年，默契十足，已成無話不談的朋友。羅平說，拍求婚戲時，瞬間把楊晴當成心愛的人，所以拍攝時一次過關；楊晴覺得羅平在劇中給她很大安全感，讓她秒入戲，不管旁邊多少人，說親就能親。她自己因入戲深，在劇組只要看到有女性跟羅平近距離說話，就會莫名吃醋，笑稱「請與我的宋志強保持安全距離」。

脫下軍服穿時裝

楊晴近來以《翻牆的記憶》入圍亞洲電視大獎女主角獎，知道入圍當下傻了10秒，「入行8年多了，這次能入圍是對我的肯定及讓我繼續努力下去的動力。」《女力報到》以好萊塢經典影集《六人行》為範本，描述都會年輕男女充滿笑點的輕喜劇。定裝時，演員們看到劇中4年後的造型，開心終於脫下軍服，可穿時裝、留長髮，劇中的女兵們，退訓後告別軍中日子，各自「北漂」工作展開生活，演員由原班人馬演出。

(中國時報)

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