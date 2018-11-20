葡萄不憤怒趕場甘之如貽

「葡萄不憤怒」吉他手牛牛（前排左起）、鼓手勃子、主唱小臻及貝斯手三鹿，和歌迷開心合照。

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中國時報
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大陸樂團「葡萄不憤怒」日前在台北Legacy舉辦售票演唱會，他們來台宣傳2周上了近30個通告，團員絲毫不覺得累，演唱會以〈逆風的勇敢〉開場，新舊歌共16首唱得欲罷不能；演出結束隔天他們隨即趕回北京準備學業，課業兼顧事業的4個大男生，面對明年已排定的巡演計畫與節目錄製等工作，團員們互相打氣，興奮直呼：「動起來，我們努力！」

葡萄不憤怒主唱小臻、吉他手牛牛、貝斯手三鹿及鼓手勃子，在演唱會開始前於後台手搭手為彼此打氣，前半場以新歌為主，下半場則多唱舊歌，包括獲得300萬次點播的〈迷途未返〉、加入童謠旋律的〈小紅帽〉等，小臻感性說：「我們為這場演唱會準備很久，第一次來台灣演出，其實就非常緊張，特別害怕，萬一就幾個人怎麼辦？場面很尷尬啊，沒想到來這麼多人，這對我們來說是一種肯定。」最後全場大合唱〈陪我到永遠〉，演唱會完美落幕。

鼓手勃子備戰大考

過去習慣在網路發表作品的葡萄不憤怒，首次來台宣傳感受到粉絲熱情，因鼓手勃子接下來還有個大考要準備，此行通告之外的休息時間，勃子都捧著課本複習。

團員及工作人員都不敢吵他，而演唱會隔天團員也立刻搭機返回北京，行程如此緊湊4人卻甘之如貽，異口同聲說：「因為是自己選擇的。」

(中國時報)

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