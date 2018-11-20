來去日暉享受台灣3美

日暉國際渡假村坐擁花東縱谷美景，南洋風十足的大規模Villa區更讓人體驗療癒假期。（日暉國際渡假村提供）

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中國時報
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日暉國際渡假村所有Villa房型都有私人泳池。（日暉國際渡假村提供）

2018台北國際旅展（ITF）23日至26日在台北南港展覽館開展。今年才剛奪下易遊網票選「2018全台最美飯店第一名」的台東日暉國際渡假村，挾帶高人氣祭出史上最低的2.6折「十周年3天2夜假期」，Villa區和飯店區都有不限年底、平假日的住宿優惠，讓想來趟唯美花東假期的民眾大搶便宜。

日暉國際渡假村坐落於花東縱谷中心，鄰近的伯朗大道也被選為必朝聖之地冠軍，一旁池上大坡池同樣獲最美星空第1名，可說是集結天地最美3冠的度假勝地。飯店最出名的是擁亞太最大規模Villa群，旅展中伯爵2人Villa和侯爵4人Villa都殺到2字頭折數，就能享受私人泳池和池上唯一溫泉美湯的Jacuzzi觀音石溫泉按摩池，堪稱最划算。

年底前入住有補助

「伯爵Villa雙人3天2夜假期」含早餐下殺2.6折為1萬2800元，還可獲贈2人平日續住1晚同房型不用再多付錢或折抵餐飲的2000元消費券；下殺2.9折的「侯爵Villa四人3天2夜假期」含早餐2萬800元，贈送4000元消費券，若平日續住，等於每晚每人僅1733元就能包棟開泳池趴度假。

飯店區也有3天2夜超值專案，雙人房3.8折8400元，4人房3.4折1萬2000元，皆含早餐和平日續住1晚免費或抵用餐飲的消費券。此外，歷年熱銷2天1夜的住宿券，也有最低2.8折的折扣；若年底前平日入住、符合規範條件，每房可再享政府觀光補助最高2500元。

(中國時報)

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