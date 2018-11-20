容祖兒幸福不急

容祖兒入行近20年，自稱雖體力不如從前，但對未來仍抱持的很多可能性，戴De Beers Arpeggia三行鑽石耳環159萬5000元、（右手）Enchanted Lotus系列白K金鑽石雞尾酒戒指21萬2000元、（左手）黑色陶瓷鑽石戒指14萬6000元、白色陶瓷鑽石戒指14萬6000元，穿FENDI藍色緞面連身衣。（JOJ PHOTO攝）

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De Beers Talisman Four Seasons系列夏季圓盤鍊墜，黃K金底座，鑲嵌鑽石原石與拋光鑽石並列鑲嵌，中央主鑽2.57克拉，192萬5000元。（De Beers提供）
De Beers Enchanted Lotus系列圓牌鍊墜，白K金底座，鑲嵌中央主鑽0.30克拉，總重1.18克拉，24萬4000元。（De Beers提供）
De Beers Enchanted Lotus系列玫瑰金白色珍珠母貝鑽石戒指，9萬9000元。（De Beers提供）
De Beers Enchanted Lotus系列玫瑰金白色珍珠母貝鑽石戒環，鑽石總重約1.29克拉，22萬8000元。（De Beers提供）
De Beers Enchanted Lotus系列玫瑰金紅玉髓鑽石戒環，鑽石總重約1.29克拉，23萬8000元。（De Beers提供）
面對被許多人關心的婚姻大事，容祖兒坦言戀愛努力不來，更笑說：「不來也沒關係，我也可以單人遊」，戴De Beers Aria高級珠寶香檳彩鑽耳環414萬元、Talisman系列黃K金鑽石戒指46萬元、白K金寬版鑽石戒環36萬5000元、黃K金寬版鑽石戒環34萬7000元，穿VALENTINO洋裝。（JOJ PHOTO攝）

容祖兒上個月發行國語專輯《答案之書》，為自己近20年的演藝生涯寫下階段性篇章。乍聽之下，五分之一個世紀的時間已經夠長，但對她來說，這只是另一個開始，面前的容祖兒，對人生還抱著很多可能性。她笑說雖然體力不比從前，痛症也變得多了一些，「但想找更好自己的那道光，沒有因為身體長大而熄滅，這個非常的重要。」

專輯寫下階段性篇章

這張專輯是回憶書，也是預言書，在經歷諸多的不確定中，清楚得找到自己的定位並展望未來，裡面有許多能引人共鳴的畫面，像〈幸福不急〉一曲中的歌詞，就令她十分有感。面對被許多人關心的結婚生子大事，容祖兒坦言自己也曾緊張過，特別去年在身旁好友紛紛步入婚姻，一度讓她有認真考慮定下來的念頭。但隨著時間推移，現在的她反倒認清現實，「有很多東西可以很努力去達到那個成果，除了戀愛，是努力不來的，不來也沒關係，我也可以單人遊。」

好似容祖兒專輯裡唱得一樣，「宇宙發生的一切都剛好」，她將被動等待緣分的際遇，轉化為當下重拾享受唱歌的美好，本月25日更將於台北Legacy舉行概念音樂會，與陪著她一起長大的歌迷近距離同樂。

戴鑽飾迎向光明完美

鏡頭前，容祖兒戴上出自De Beers的Enchanted Lotus系列珠寶，讓經億年淬鍊的鑽石與幽雅的蓮花意象結合，自體綻放光芒同時，也寄予迎向光明、至臻完美之意。而如護身符般存在的Talisman系列，則傳承鑽石可守護佩戴者的傳說，鑿點金工鑲嵌的鑽石原石與璀璨切割鑽石，細膩交會出寶石的純淨力量。

(中國時報)

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