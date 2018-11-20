舒淇奢華優雅 祖兒復古嫵媚

女星容祖兒選穿VALENTINO 2018秋冬系列的白色扇形飾邊長洋裝，復古輪廓投射出活潑外表下嫵媚風情。（JOJ PHOTO攝）

友善列印
中國時報
報導
Valentino Garavani Bloomy三色堇皮革拼接肩背包，13萬2000元。（VALENTINO提供）
Valentino Garavani Candystud手提肩背包，8萬8500元。（VALENTINO提供）
女星舒淇日前身著VALENTINO 2018秋冬黑色緞面洋裝、長褲，出席金馬創投會議閉幕暨頒獎典禮，以垂墜、皺褶等細節，堆疊出大器中的細膩層次。（翻攝自舒淇官方微博帳號）

浪漫主義是藉時尚表達的避世哲學，回歸美好年代的真摯感性，用靈氣烘托不與人同的個性所在。VALENTINO背後操刀的設計師Pierpaolo Piccioli更深諳此道，2018秋冬女裝中使用黑白色調勾勒系列優雅氣質，自然成為不少女星螢光幕前的必備單品。

女星容祖兒在為本報拍攝時尚專題時，選穿出自品牌秋冬系列的白色扇形飾邊長洋裝，復古輪廓投射出活潑外表下嫵媚風情。而女星舒淇日前亦身著品牌黑色緞面洋裝、長褲，出席金馬創投會議閉幕暨頒獎典禮，以垂墜、皺褶等細節，堆疊出大器中的細膩層次。

秋冬配件也以黑白元素對比鮮明形象，熱銷款Candystud手袋換上純淨白背，凸顯金色鉚釘的奢華視覺感，黑色皮革短靴以異材質拼接手法，打造出黑色的不同表情，全新推出的Bloomy包款則自三色堇主題發想，花朵中自然綻放出女性的柔美情懷。

(中國時報)

打造微金屬感妝容 車廠推好康 攻年底商機

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。