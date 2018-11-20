舒淇奢華優雅 祖兒復古嫵媚

2018年11月20日 04:12 中國時報 陳張眾 報導

Valentino Garavani Bloomy三色堇皮革拼接肩背包，13萬2000元。（VALENTINO提供）

Valentino Garavani Candystud手提肩背包，8萬8500元。（VALENTINO提供）

女星舒淇日前身著VALENTINO 2018秋冬黑色緞面洋裝、長褲，出席金馬創投會議閉幕暨頒獎典禮，以垂墜、皺褶等細節，堆疊出大器中的細膩層次。（翻攝自舒淇官方微博帳號）

浪漫主義是藉時尚表達的避世哲學，回歸美好年代的真摯感性，用靈氣烘托不與人同的個性所在。VALENTINO背後操刀的設計師Pierpaolo Piccioli更深諳此道，2018秋冬女裝中使用黑白色調勾勒系列優雅氣質，自然成為不少女星螢光幕前的必備單品。

女星容祖兒在為本報拍攝時尚專題時，選穿出自品牌秋冬系列的白色扇形飾邊長洋裝，復古輪廓投射出活潑外表下嫵媚風情。而女星舒淇日前亦身著品牌黑色緞面洋裝、長褲，出席金馬創投會議閉幕暨頒獎典禮，以垂墜、皺褶等細節，堆疊出大器中的細膩層次。

秋冬配件也以黑白元素對比鮮明形象，熱銷款Candystud手袋換上純淨白背，凸顯金色鉚釘的奢華視覺感，黑色皮革短靴以異材質拼接手法，打造出黑色的不同表情，全新推出的Bloomy包款則自三色堇主題發想，花朵中自然綻放出女性的柔美情懷。

(中國時報)