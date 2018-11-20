車廠推好康 攻年底商機

2018年11月20日 04:12 中國時報 陳大任 報導

Ford Kuga安全領航版享舊換新現金價79.9萬元，交車再送COWAROBOT ACC自動跟隨智能行李箱。（福特六和提供）

2019年式BMW 2系列Active Tourer推新世代首購方案，加贈3年乙式全險及4次保養禮遇，超低月付5800元。（汎德提供）

HYUNDAI推出TUCSON環景旅型版與SANTA FE豪旅享樂版，享免費升級10萬元專屬配備套件。（現代汽車提供）

Honda Taiwan推出FIT及CITY兼具有跑格樂趣、擁有出眾魅力的「唯我獨型版」。（Honda Taiwan提供）

年底前各車廠再推促銷，搶攻最後一波買氣，HYUNDAI現代汽車「現代大藏金 好禮優等升」專案，入主指定車型即享6大好禮，總價超過10萬元；Honda Taiwan推FIT、CITY「唯我獨型版」，享有安全、外觀免費升級；Ford車系試駕抽iPhone XS Max，交車再贈ACC自動跟隨智能行李箱。進口豪華品牌也不缺席，加碼推好康。

配備升級不加價

現代汽車表示，為了滿足國人對運動休旅車的娛樂配備與貼心功能需求，TUCSON環景旅型版將搭配多媒體導航主機、AVM環景影像輔助、電動尾門、行李箱拉簾；SANTA FE豪旅享樂版則搭配多媒體導航主機、豪旅空力套件、鋁合金車側踏板、鋁合金晴雨窗等配備，兩款車型加配備不加價、現賺10萬元優惠。

Honda旗下FIT、CITY兩車搭載i-VTEC引擎，具備高省油效率、高動力及低汙染特色，新款唯我獨型版以型動跑格車身設計、搭載專屬「F銘版」，在原有9大主動安全系統及極致被動安全基礎上，免費升級「前、後雙鏡頭行車記錄器」、「倒車攝影系統」、「前偵測雷達」等安全配備，安全指數再加分。

首期免付再送保養

台灣賓士「全星入主」專案主打全車系貸款首期免付，其中C-Class及E-Class、SUV等車型則有貸款零利率優惠，熱銷的都會潮車B-Class加碼送3年保養套裝。BMW總代理汎德推出全車系60期分期優惠，本月入主再享首期免付與4次免費保養禮遇，2019年式BMW 1系列、X1，以及5系列、6系列Gran Turismo等車型可再享1年乙式全險。

(中國時報)