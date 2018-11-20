VOLVO S90 T8 Inscription 純電模式駕馭 寧靜有力

VOLVO S90 T8 Inscription以長型引擎蓋及低車頂線條展現力量與優雅，售價357萬元。（陳大任攝）

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中國時報
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1.儀表控台設計簡約，但有豪華感。（陳大任攝）
2.Nappa透氣電動皮椅附冷熱通風。（陳大任攝）
3.後座內建兒童座椅調整及遮陽簾。（陳大任攝）
4.許多停車場已提供充電座停車位。（陳大任攝）
5.儀表會顯示預估完全充電的時間。（陳大任攝）

年式轉換正是車商調整產品編成的好時機，VOLVO S90目前提供D4、T5、T8等不同車款，2019年將調整為T4、T6和T8，我們有機會搶先試駕旗艦T8 Inscription，是目前最夯的插電式混合動力車款，純電行駛達41.7km，換句話說，一般日常的都會交通，大概可單靠充電，不需加油。

19年式的S90 T8 Inscription引擎性能表現和18年式相同，但是油箱尺碼從50L加大到70L，以增加續航里程，不但享有55.6km/L極佳耗油，一般Hybird車不同的是，還可單靠電力行駛，純電最高時速可達125km/h。

S90 T8 Inscription為前驅車，但後輪配置電動馬達，因此同時又具備了後驅車、4WD的不同的駕駛模式，行車的動態是很不同的，令人印象深刻的是運動模式下的加速性，廠方數據可在4.9秒內從靜止加速到10km/h，而純電行駛時的寧靜、無震動，和早先試駕過的Tesla Model S頗為類似，但卻有更佳的車室豪華感。

(中國時報)

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