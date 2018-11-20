頂級超市 進駐小巨蛋商圈

微風女郎宋蘋恩昨在微風超市南京店熟食區搶先品嘗手工窯烤披薩，9吋披薩每份120至180元。（粘耿豪攝）

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中國時報
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微風執行常董岡一郎（右三）昨帶領總經理畑明男（左三）等高級主管一同參加微風超市南京店鏡開儀式。（粘耿豪攝）
微風南京MORU MORU，周年慶期間限定的豚背脂濃口拉麵，280元。（微風提供）
微風超市南京店起司、火腿區，有法、義、西、荷等近200多款起司。（粘耿豪攝）飲酒過量 有礙健康
頂好迷你杏仁餅搭配Hello Kitty的圖樣，可愛又吸睛。（頂好提供）

微風南京向來以美食集客，昨（19日）起再有微風超市南京店試營運，新增即食手工窯烤披薩和用餐區，22日開幕全店9折，法國周活動買1送1起；22日至12月11日5周年慶指定商品1折起，首日刷微風聯名卡最高24%回饋，目標業績2.5億元。

主打即食用餐區 鎖定年輕客

微風超市南京店以700坪的復興本店「主廚超市」為基底，270坪分為8區，1萬種商品涵蓋蔬果、沙拉、熟食、肉品等，強化歐洲市集與高品質日本進口食品及餐酒搭配，且因應25歲年輕都會單身OL和小家庭客群需求，提供1或2個的少量包裝，每日精選炙燒牛肉丼飯等便當100至250元，可說是入門版的微風超市。

微風執行常董岡一郎表示，微風超市復興本店1年業績6億元，南京店年目標業績2億元，看好可滿足捷運松山新店線、小巨蛋附近商圈沒有頂級超市的空缺，預估單日來客1500至2000人，客單價500元，約為一般超市2倍。

微風南京美食多元，像是米其林廚師森住康二自創品牌MORU MORU、及首進百貨的Pokeholic波奇哈客，再新開檀島首間外帶店、KALDI咖樂迪咖啡農場4號店等新櫃。周年慶期間首6日單日限定精選鞋包、配件、保養品等1折起，全館除餐飲、超市外滿3000送300，首4日刷微風聯名卡各門檻再加送100；且在微風4館MASERATI驚喜抽外，加碼官方臉書和IG指定貼文留言，抽2組台南「安平飯店二食二泊住宿券」。

頂好攜手三麗鷗 推可愛小物

頂好超市攜手三麗鷗好朋友系列推出Hello Kitty等多款限定包裝零食餅乾、生活小物，全面7折；21日前年終慶針對上班族推出周一至周五晚間6時至凌晨12時Happy Hour單筆300元送40元現金折抵，12月9日前買100元送100元IKEA抵用券。

(中國時報)

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