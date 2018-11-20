活著的人，先原諒自己

2018年11月20日 04:11 中國時報 朱全斌

距離妻子過世已經有三年半的時間了，為了幫助自己走出哀傷，我曾用書寫的方式陪伴自己，也想理出30年的伴侶關係戛然而止，對我的人生來說，到底具有什麼樣的意義？在出了兩本書以後，原來以為自己身心都已經康復了，但是情況並不如我想得這麼簡單。

九月下旬，我參加了今年的華文朗讀節，為了向聽眾清楚地交代背景，我特意選了《當愛比遺忘更長》這本書中記錄妻子去世前的段落來讀，在參加這個活動前，我至少已經有一年的時間沒有再回顧這本書了，而從第二本書《謝謝妳跟我說再見》中的文字看來，我已經可以用一種正向而樂觀的態度來接受愛妻往生的事實，卻沒有想到，隨著朗讀而重拾回憶，當我念到妻子發病而承受著痛苦，或是在病床邊我陪伴著她度過生命最後時光的段落時，我的心忽然揪痛，而忍不住的淚水仍撲簌流下。

原來那個痛是一直都在的，它不會這麼容易解除。到底是傷痛有如頑強的病菌不容易克服，還是我捨不得讓帶來傷痛的記憶消失呢？

自從妻子離開後，我其實一直靠著一種神祕的連結來緩和夫妻關係斷裂的哀傷。三年多以來，她經常會在我的夢中出現。在白天，我可以用一種輕快愉悅的態度來面對繼續在行進中的人生，逐漸消弭空洞的感覺，那是因為我知道在夜晚的睡夢中，我可以得到她的陪伴，並因而給我一種踏實感。雖然她的肉身已腐朽，但是我們的靈魂卻好似做過了堅實的約定，要在塵緣終結之後保持著關係。她不是要托夢，沒有要傳遞的訊息，夢中也沒有演出任何情節，她的存在好似只是單純地進行著無盡的守候與等待。

這樣是健康的嗎？而這樣的聯繫是代表著我放不下對亡妻的執念，還是出於她無法接受跟我的分離？

暑假期間，我在美國探視了一位精通命理的老同事，據她說在某個特殊的機緣下，她如同通靈少女般，忽然可以感應到靈界的秩序。她聽了我的故事後跟我說，在前世我跟我妻子的關係陰陽反置，她是個男人，經常在外忙著跟朋友交遊酬酢，冷落了在家中的我，這一世「他」化身為我的妻子，除了是為了償還我的恩情，也是要同理女性的感受。現在她遲遲不肯離開，是因為她驟然離去，怕我還沒有原諒她。

我聽了雖然半信半疑，但是想起妻子臨走前，再三說的就是她對不起我，也放心不下我，難道真的是因為她覺得我不肯原諒她，才重複地出現在我夢中嗎？可是我並沒有責怪她的心啊，還是說我的不捨本身就是一種責怪？

自她離去後，我並不需要刻意回憶，而昔日相處的場景就會自然浮現在腦海中。不過，想到的多半是美好的日常，而有關爭吵、怨懟這些負面的部分都自然抹去了。我慶幸兩人曾經共度許多美好時光，讓我現在不至於遺憾。如果我真的有不肯原諒之處，也是氣她不肯照顧好自己的身體，導致我們的幸福無法延續。

如果要真的追究起來，與其說我是不肯原諒她，還不如說是不肯原諒我自己比較貼切。特別是在她告別人世之前，我一直都擔憂是因為我自己沒有做好，才讓她走得沒有很安心。

我妻子是一個很有主見的人，在我們兩個人的相處之中，一向是由她拿主意的時候比較多。但是當她病倒住進醫院，習慣於依賴的我突然變成需要做決定並處理許多事情，常常會感到力不從心。我循規蹈矩的本性，往往讓我在面對醫院裡既有的規則與框架時，因一向逆來順受，而無法主動為她爭取到符合她意思的最好照顧，甚至於讓她多受了不少苦。

做為病人家屬，雖然知道癌症末期的她已經離大限不遠了，但是內心總是期盼著奇蹟出現，也因此希望她可以遵守一些醫生的建議，讓病情好轉些，例如下床走路，做呼吸練習，或是要多吃點來補充營養等，但是她因受到癌細胞的折磨而做不到時，看在我眼裡卻是自暴自棄，不肯為了我們可以多相處一些日子而努力，甚至有幾次我們因為這樣而發生口角，現在每每想起這些情景我都無法原諒自己，恨自己太自私，不肯站在妻子的立場來考慮。

妻子其實已經接受了她的命運，願意平靜地等待死亡，但是心有未甘的是我，不想在未經搏鬥的狀況下就讓病魔奪走她的生命。然而我的心情又是複雜而矛盾的，一直擺蕩在臣服與對抗之間。每當看見她受苦，我就不忍心要求她做任何吃力的事，但是只要從外面聽到任何治癒的案例，又很希望她可以振作。

因為受到病痛的煎熬，妻子的情緒很不穩定，起伏很大，原本還算平靜的心情，可能下一刻就變得十分低落。我告訴自己一切都要順從，因為日子不多了，聽起來再不合理的要求，都要幫她完成。我學會不問她問題，例如「有沒有好一些？」「有沒有胃口？」這種問候都變得瑣碎而沒有意義，因為她身體持續地惡化，與其讓她費力地回答，不如安靜地陪伴就好。

她已經沒有心情與能力寫字或看報，而媒體上的一切也早就與她無關，我想到用朗讀的方式來陪伴喜歡讀書的她，或可以幫助她轉移一下焦點吧。開始時，我選擇讀她愛讀的心靈書籍，希望有助於減輕她對死亡的恐懼，但後來覺得這樣太悲觀，又轉而讀一些從癌症中存活過來的見證實例，好像又逐漸激起了她求生的鬥志，但最終也都是枉然。

我竭盡所能地陪伴，總希望在剩下的時間中都可以隨侍在側，但實際上卻很難辦到。一方面她因用藥的關係變得晨昏顛倒，我在的時候她多在昏睡，另一方面我學校也開學了，有現實的責任要顧。我考慮過要請長假陪她，她卻不願意我這麼做。

相處的時間變得越來越短，也越來越沒有品質。尤其在醫生宣布放棄化療可能時，我瘋狂地聽從朋友的建議，在她走前的最後一個禮拜，到處尋訪高人，而沒有將最後珍貴的時刻，都用在陪伴上，這是令我至今都懊惱的事。

然而卻有朋友羨慕我，說我有好好的告別，因為更多的人是忙著對抗病魔，不肯接受死亡，而失去了與逝者最後交心的機會。至少我還慶幸自己曾經提供妻子溫柔的陪伴，也讓她完整地交代了後事。

我想活著的人總是覺得自己做得不夠的，我應該先做到原諒自己，這樣才可以寬慰到在天國的妻子，不要讓她誤以為我沒有原諒她吧。

（本文與「非常木蘭」網站共同刊登，更多「生命的選擇」系列故事請上：www.verymulan.com）

(中國時報)