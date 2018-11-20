我的指月錄

許悔之在2018「台北國際藝術博覽會」展出的作品《世界的心跳》。（許悔之提供）

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中國時報
許悔之
第11屆台積電青年書法與篆刻大賞

大概在一年多前，台積電文教基金會的一位朋友聯絡我，希望我寫一篇稿子，談「臨帖」；原因是「台積電青年書法篆刻大賽」多了臨帖的這個項目，他希望我談一談臨帖對我的影響和心得。我向這位先生說，真不好意思，我沒有辦法寫這篇稿子，除了小學的時候臨過兩、三天「皇英曲」，這半生我就都沒有再臨過帖了，所以實在無法應命寫這篇稿子。

「有怨聲如訴，無言淚欲零。神來秋水碧，韻度暮山青」──這是「皇英曲」的帖尾之句，幾十年來，用一種詩意的召喚，使我想到「寫字」的美好。

我總是跟別人說，臨帖非常非常好，也非常重要，布局、筆意、墨趣、神韻，都可以從規矩尺度的臨仿中，鍛鍊而成自己。但「寫字」對我而言，最早不是為了「書法」，而是為了自救和抒發。

古云：「臨池可收放心」，最早我之臨池是為了抄經降伏己心之躁亂，每次寫字，都是為了自救，心中完全沒有想到臨帖學習書藝；從二十多歲，我就開始買了許多書帖，睡前讀帖，是人生一大樂事，看著墨隨筆走，我都將之當做「讀心」，常常為這些書家做我自己的「精神分析」，是我一種不知如何對他人說「神會」。抄經，抄著抄著，就從自救，多了一點點「廣大心」和「清淨心」──那祝福別人的心意。

從2017年開始，應邀手墨參與聯展及2018年三月個展，是人生美麗的意外。我依舊享受著「寫字」的樂趣，享受心念隨手墨而逐漸被熨燙、降伏，甚至有些片刻，寫了自己鑄句的詩行，那也是一夢之中的「以藝為佛事」，一種「以無所得故」，如同十歲左右的我臨帖之時，心中在想著什麼是「神來秋水碧，韻度暮山青」。

或許，寫字，是我這一生自問己心的指月錄，如此而已。

(中國時報)

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